FC Bayern heute vor Champions League Halbfinale – Aber Kane warnt vor tödlichem Paris

Der FC Bayern hat in Mainz ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten gewonnen. Nach einem schwachen 0:3-Rückstand zur Pause drehten die Münchner die Partie nach dem Seitenwechsel noch in ein 4:3. Harry Kane setzte mit seinem Treffer in der 83. Minute den Schlusspunkt, warnte danach aber sofort vor den Risiken vor dem Champions-League-Halbfinale heute gegen Paris Saint-Germain.

Erste Hälfte mit klaren Warnsignalen

Die Münchner präsentierten sich vor allem im ersten Durchgang auffällig anfällig. Ohne mehrere Stammkräfte wirkte das Team von Vincent Kompany ungeordnet und fehlerhaft, Mainz nutzte diese Schwächen konsequent aus und brachte die Bayern-Defensive immer wieder in Bedrängnis.

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Beim ersten Gegentor stand Dominik Kohr völlig frei, beim zweiten verlor Raphaël Guerreiro den Ball in einer kritischen Zone, und auch beim dritten Gegentreffer fehlte es an der nötigen Entschlossenheit in den Zweikämpfen. Gerade im Umschaltspiel offenbarten die Bayern ungewohnte Probleme, die gegen einen Topgegner deutlich schwerer wiegen könnten. Die 0:3-Pausenführung für Mainz war damit die logische Folge einer schwachen Vorstellung und ein klares Warnsignal.

Kane bremst die Euphorie vor PSG

Nach Abpfiff fand Harry Kane deshalb deutliche Worte mit Blick auf das Duell mit Paris Saint-Germain. „Wenn wir das Gegenpressing nicht richtig hinbekommen, wenn wir die Konter nicht gut kontrollieren und wenn wir leichtfertig Bälle herschenken, Paris wird in solchen Situationen noch tödlicher sein“, sagte der englische Superstar gegenüber der BILD.

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Gemeint war auch das Berliner nach innen gerichtete Signal, das von diesem Auswärtssieg nicht überstrahlt werden soll. Gegen Mainz durften sich die Bayern Fehler noch erlauben und in der zweiten Halbzeit ausbügeln, gegen PSG dürfte ein ähnlicher Spielverlauf schnell bestraft werden.

Offensivstars drehen das Spiel

Nach dem Seitenwechsel trat der FCB dann wie ausgewechselt auf. Angeführt von Harry Kane, Jamal Musiala und Michael Olise starteten die Münchner eine furiose Aufholjagd und drehten die Partie innerhalb von 45 Minuten komplett.

Mit mehr Tempo, größerer Präzision und klarer Zielstrebigkeit setzten die Bayern die Mainzer unter Druck und belohnten sich am Ende mit vier Toren. Vor allem die individuelle Klasse der Offensivspieler machte den Unterschied und sorgte dafür, dass aus einem scheinbar verlorenen Spiel doch noch ein Auswärtssieg wurde.

Der Blick geht nun auf den kommenden Dienstagabend, wenn im Halbfinale der Königsklasse Paris Saint-Germain wartet. Eine erste Hälfte wie in Mainz werden sich die Münchner dann nicht leisten können.