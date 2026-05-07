Vincent Kompany hat nach dem Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nicht mit Frust oder Schuldzuweisungen reagiert, sondern mit Ruhe, Analyse und klarem Blick nach vorn. Genau diese Haltung macht ihn im Münchner Umfeld zu einer prägenden Figur und gibt dem Rekordmeister trotz des verpassten Triple-Traums Anlass zur Zuversicht.

Gelassenheit statt Ausreden

Die berühmte Größe eines Menschen zeige sich in der Niederlage, heißt es. Beim 40 Jahre alten Kompany passte das Bild nach dem Aus gegen PSG auffallend gut, denn der Chefcoach bewertete das geplatzte Triple nicht emotional, sondern reflektiert und sachlich. Den unsicheren Schiedsrichter João Pinheiro als Sündenbock zu nehmen, wäre naheliegend gewesen, doch genau diesen Weg schlug Kompany nicht ein.

Mit seiner tiefenentspannten Art hat er es sogar geschafft, im oft aufgeregten Münchner Umfeld für mehr Ruhe zu sorgen. Unter seiner Führung blickt der FC Bayern deshalb mit einer gewissen Gelassenheit in die Zukunft, auch wenn die Fußball-Künstler aus Paris im Halbfinale noch die entscheidenden Nuancen besser hatten.

Der nächste Schritt für den Rekordmeister

Sportlich hat sich die Lücke zu Europas Spitze in den vergangenen Monaten unter Kompany spürbar verkleinert. Nun geht es für die Bayern um den letzten Schritt, um die große Sehnsucht nach dem Henkelpott endlich zu erfüllen. Dafür muss der frühere Weltklasseverteidiger aber vor allem an der defensiven Stabilität arbeiten.

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Die Aufgabe bleibt anspruchsvoll, weil die Konkurrenz im Sommer nachlegen wird. Geschlagene Schwergewichte wie Manchester City, Real Madrid und der FC Liverpool wollen wieder angreifen und aufrüsten, um erneut an die Spitze zu kommen, wo derzeit das scheinbar übermächtige PSG und der FC Arsenal stehen.

Sommerarbeit für Kompany

Auch für die Bayern-Verantwortlichen wird der kommende Transfer-Sommer erneut zur Herausforderung. Trotz der finanzstarken Konkurrenz aus dem Ausland soll der Kader entscheidend verbessert werden. Das Grundgerüst steht bereits, nun sind die Feinarbeiten von Baumeister Kompany gefragt.