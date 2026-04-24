FC Bayern und der „Teenager-Boom“ in München: „Ganz was Außergewöhnliches“

Beim FC Bayern bekommt die Nachwuchsarbeit derzeit sichtbar Gewicht. Gegen Mainz 05 könnte der deutsche Rekordmeister im Sinne der neuen Vereinsphilosophie erneut einigen Talenten Einsatzzeit geben, nachdem die Münchner in dieser Saison bereits einen Ligarekord eingestellt haben.

Hoeneß und die neue Linie des Klubs

Uli Hoeneß bremste im vergangenen Transfersommer auch Vincent Kompany aus. Der Coach hatte am Tegernsee um Leipzigs Xavi Simons gebeten, erhielt von den Ehrenpräsidenten aber eine klare Absage. Hoeneß formulierte es gewohnt humorvoll und trocken: „Du kannst noch ein Stück Apfelkuchen essen, aber du kriegst keinen Xavi!“ Stattdessen gab der Patron die Richtung vor. Der FC Bayern solle stärker auf die eigene Jugend setzen, betonte er, und wenn man den Jungen eine Chance geben wolle, müsse man dafür Platz schaffen. Kompany habe das „100-prozentig umgesetzt“.

Die Zahlen stützen diesen Kurs eindrucksvoll. Neun Talente feierten in dieser Saison ihr Profidebüt, außerdem setzte der Klub bereits zehn U20-Spieler ein und egalisierte damit den Bundesliga-Rekord des FC Schalke 04 aus der Spielzeit 1980/81. Sportdirektor Christoph Freund sprach von etwas „ganz Außergewöhnlichem“ und davon, dass die Verzahnung sehr, sehr gut funktioniere. Auch bundesliga.de ordnete die Entwicklung begeistert als „Bayerns Teenager-Boom“ ein.

Rotationen vor Mainz und Paris

Beim Gastspiel am Samstag um 15.30 Uhr bei FSV Mainz 05 könnte diese Entwicklung eine Fortsetzung finden. Drei Tage nach dem Pokal-Halbfinale in Leverkusen, das Bayern mit 2:0 gewann, und mit Blick auf das Champions-League-Hinspiel in der Vorschlussrunde bei Paris Saint-Germain am Dienstag um 21.00 Uhr dürfte Kompany reichlich Stammkräfte schonen. Der Belgier kündigte an, er werde „Entscheidungen treffen, die logisch sind“.

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Max Eberl unterstrich, dass der Jugendtrend kein „One-Hit-Wonder“ für eine Saison bleiben dürfe, sondern „nachhaltige Karrieren bauen“ solle. Besonders beim als „absoluten Durchstarter“ beschriebenen Lennart Karl scheint der Plan aufzugehen. Auf ihn entfallen mehr als die Hälfte der bislang 40 Bundesliga-Einsätze für die Junioren in der Saison 2025/26, nämlich 24. Zudem gilt Karl als heißer WM-Kandidat. Geschenkt bekommt jedoch keiner der Teenager etwas, machte Kompany klar. Auch als vorzeitig feststehender Meister will er nur Spieler aufbieten, die beweisen, „dass sie es verdienen“.

Neue Rollen für Nachwuchs und Führungsspieler

Dass die Bayern die Entwicklung des eigenen Talents ernsthaft vorantreiben, zeigen auch personelle Entscheidungen. Am Montag übernahm Ex-Profi Michael Wiesinger seinen neuen Posten als Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung. Der frühere siebenjährige Nürnberger Verantwortliche folgt auf Markus Weinzierl. Wiesinger sagte: „Mir ist bewusst, welche große Verantwortung mit dieser neuen Aufgabe verbunden ist“.

Im Sommer soll zudem Dante, einst Triple-Gewinner mit München, die zweite Mannschaft als Trainer übernehmen, womöglich gemeinsam mit Franck Ribéry. Auch Manuel Neuer passt in dieses Konzept. Der Kapitän soll in der kommenden Saison eine Mentor-Rolle für die jungen Torhüter Jonas Urbig, 22, und Leonard Prescott, 16, übernehmen. Neuers Vertrag bis 2027 gilt als wahrscheinlich, doch eine von der AZ gemeldete Einigung gibt es nach Angaben Freunds noch nicht, weil „die Gespräche hat es noch nicht gegeben“.

Gleichzeitig sollen die Münchner auch auf dem Transfermarkt aktiv bleiben. Mit Vertretern des englischen Nationalspielers Anthony Gordon soll bereits gesprochen worden sein. Der Stürmer von Newcastle United ist mit 25 Jahren zwar älter als die Zielgruppe des Jugendstils, würde aber dennoch ins Konzept passen, weil Bayern punktuell weiter auf teure, bereits fertige Spieler setzen will. Kompany darf also darauf hoffen, künftig nicht immer mit Apfelkuchen abgespeist zu werden.