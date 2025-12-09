FC Bayern Ergebnis 3:1 * Aufstellung heute mit Neuer, Gnabry & einem Teenager (Update 20:45 Uhr)

Neuer, Gnabry und ein 17-Jähriger: Kompany überrascht mit Bayern-Aufstellung gegen Sporting

Früher Anstoß, prominente Rückkehrer und ein Debütant in der Startelf – der FC Bayern geht mit einer auffälligen Besetzung ins Champions-League-Duell gegen Sporting Lissabon. Während Manuel Neuer und Serge Gnabry zurückkehren, sorgt vor allem ein Name für Aufmerksamkeit: Lennart Karl, 17 Jahre jung, steht überraschend in der Startformation.

Früher Beginn, klare Ziele

Normalerweise laufen die Bayern in der Champions League zur gewohnten Topspiel-Zeit um 21 Uhr auf. Doch diesmal wird bereits um 18:45 Uhr angepfiffen – ein seltener Vorgang in der Allianz Arena. Zuletzt gab es dort vor über drei Jahren einen so frühen Anstoß, beim 5:0 gegen Viktoria Pilsen. Trotz der ungewohnten Uhrzeit bleibt die Zielsetzung klar: ein überzeugender Heimsieg gegen Sporting, um das Weiterkommen abzusichern.

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Laimer, Karl, Stanišić, Pavlović

Neuer zurück im Tor, Gnabry startet auf dem Flügel

Manuel Neuer steht nach einer kurzen Pause gegen den VfB Stuttgart (5:0) wieder zwischen den Pfosten. Vertretung Jonas Urbig rückt damit zurück auf die Bank. Auch Serge Gnabry kehrt nach längerer Jokerrolle in die Startelf zurück. Mit neuem Look – frischer Cornrows-Frisur – und frischem Selbstbewusstsein soll er die rechte Seite beleben. „Ich fühle mich frisch“, so Gnabry nach dem Abschlusstraining.

Kompany setzt auf Jugend – Debüt für Karl

Größte Überraschung der Aufstellung ist allerdings der Einsatz von Lennart Karl. Der 17-Jährige rückt direkt in die Startelf und soll im offensiven Mittelfeld Impulse setzen. Trainer Vincent Kompany, auf die frühe Bekanntgabe der Aufstellung angesprochen, antwortete vielsagend: „Ich kann die Aufstellung nicht einen Tag vorm Spiel sagen…“ – doch die Entscheidung für Karl ist ein deutliches Signal für Mut zur Jugend.

Gemeinsam mit Pavlovic und Kimmich bildet Karl das zentrale Mittelfeld, flankiert von Olise und Gnabry. Vorne soll wie gewohnt Harry Kane für Tore sorgen.

Davies im Kader – Comeback steht bevor

Alphonso Davies steht nach monatelanger Reha (Knorpelschaden im Knie) zumindest wieder im Aufgebot. Ein Einsatz gegen Sporting ist noch nicht geplant, erste Spielminuten könnte es aber am Wochenende gegen Mainz geben. Kompany betont: „Die Möglichkeit besteht, dass er im Kader steht.“ Ein weiteres Zeichen, dass der Kader rechtzeitig zur heißen Phase der Saison wieder zusammenwächst.