+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

FC Bayern Ergebnis 3:1 * Aufstellung heute mit Neuer, Gnabry & einem Teenager (Update 20:45 Uhr)

von

Neuer, Gnabry und ein 17-Jähriger: Kompany überrascht mit Bayern-Aufstellung gegen Sporting

Früher Anstoß, prominente Rückkehrer und ein Debütant in der Startelf – der FC Bayern geht mit einer auffälligen Besetzung ins Champions-League-Duell gegen Sporting Lissabon. Während Manuel Neuer und Serge Gnabry zurückkehren, sorgt vor allem ein Name für Aufmerksamkeit: Lennart Karl, 17 Jahre jung, steht überraschend in der Startformation.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Update 20 Uhr – Fußball heute Ergebnis + Tabelle : FC Bayern dreht Rückstand – Teenie Karl trifft bei CL-Gala gegen Sporting

➡️ Zum Liveticker ⚽ FC Bayern gegen Lissabon

FC Bayern Aufstellung heute mit Neuer, Gnabry & einem Teenager (Update 17:35 Uhr)
FC Bayern Aufstellung heute mit Neuer, Gnabry & einem Teenager (Update 17:35 Uhr)

Früher Beginn, klare Ziele

Normalerweise laufen die Bayern in der Champions League zur gewohnten Topspiel-Zeit um 21 Uhr auf. Doch diesmal wird bereits um 18:45 Uhr angepfiffen – ein seltener Vorgang in der Allianz Arena. Zuletzt gab es dort vor über drei Jahren einen so frühen Anstoß, beim 5:0 gegen Viktoria Pilsen. Trotz der ungewohnten Uhrzeit bleibt die Zielsetzung klar: ein überzeugender Heimsieg gegen Sporting, um das Weiterkommen abzusichern.

Offizielle Aufstellung des FC Bayern gegen Sporting (Update 17:50 Uhr)

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Laimer, Karl, Stanišić, Pavlović

Champions League 2025-2026 - League Phase | Spieltag 6
| Allianz Arena | 9.12.2025-18:45
FC Bayern München
S N S S S
3 : 1
2.08
xG
0.28
Endergebnis
Sporting CP Lissabon
S N S U S
Serge Gnabry
65'
Lennart Karl
69'
Jonathan Tah
77'
Joshua Kimmich
54'
| Schiedsrichter: N. Walsh | Halbzeit: 0-0
1
Manuel Neuer
44
J. Stanišić
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
27
Konrad Laimer
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
7
Serge Gnabry
42
Lennart Karl
17
Michael Olise
9
Harry Kane
1
Rui Silva
20
M. Araujo
2
Matheus Reis
26
O. Diomande
72
Eduardo Quaresma
22
Iván Fresneda
27
Alisson Santos
52
João Simões
42
M. Hjulmand
10
Geny Catamo
97
L. Suárez
field field
Tore
54'
Eigentor
Joshua Kimmich (Assist: João Simões)
Tor
Serge Gnabry (Assist: Michael Olise)
65'
Tor
Lennart Karl (Assist: Konrad Laimer)
69'
Tor
Jonathan Tah (Assist: Serge Gnabry)
77'
Lennart Karl vom FC Bayern München (Foto Depositphotos.com)
Lennart Karl vom FC Bayern München (Foto Depositphotos.com)

Neuer zurück im Tor, Gnabry startet auf dem Flügel

Manuel Neuer steht nach einer kurzen Pause gegen den VfB Stuttgart (5:0) wieder zwischen den Pfosten. Vertretung Jonas Urbig rückt damit zurück auf die Bank. Auch Serge Gnabry kehrt nach längerer Jokerrolle in die Startelf zurück. Mit neuem Look – frischer Cornrows-Frisur – und frischem Selbstbewusstsein soll er die rechte Seite beleben. „Ich fühle mich frisch“, so Gnabry nach dem Abschlusstraining.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Kompany setzt auf Jugend – Debüt für Karl

Größte Überraschung der Aufstellung ist allerdings der Einsatz von Lennart Karl. Der 17-Jährige rückt direkt in die Startelf und soll im offensiven Mittelfeld Impulse setzen. Trainer Vincent Kompany, auf die frühe Bekanntgabe der Aufstellung angesprochen, antwortete vielsagend: „Ich kann die Aufstellung nicht einen Tag vorm Spiel sagen…“ – doch die Entscheidung für Karl ist ein deutliches Signal für Mut zur Jugend.

Gemeinsam mit Pavlovic und Kimmich bildet Karl das zentrale Mittelfeld, flankiert von Olise und Gnabry. Vorne soll wie gewohnt Harry Kane für Tore sorgen.

Davies im Kader – Comeback steht bevor

Alphonso Davies steht nach monatelanger Reha (Knorpelschaden im Knie) zumindest wieder im Aufgebot. Ein Einsatz gegen Sporting ist noch nicht geplant, erste Spielminuten könnte es aber am Wochenende gegen Mainz geben. Kompany betont: „Die Möglichkeit besteht, dass er im Kader steht.“ Ein weiteres Zeichen, dass der Kader rechtzeitig zur heißen Phase der Saison wieder zusammenwächst.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++