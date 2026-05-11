FC Bayern Transferticker: Wer ist eine Anthony Gordon Alternative? Dieser Belgier könnte Kompany holen!

Anthony Gordon bleibt beim FC Bayern die erste Wahl für die linke Außenbahn. Gleichzeitig prüfen die Münchner aber offenbar schon Alternativen, falls der Wechsel des Newcastle-Profis zu teuer wird. Auf der Watchlist des Rekordmeisters steht laut aktuellen Berichten inzwischen auch Mika Godts von Ajax Amsterdam.

Dass die Münchner im Sommer einen neuen Offensivspieler holen wollen, ist längst kein Geheimnis mehr. Besonders Gordon gilt intern als Toplösung, Max Eberl soll den englischen Nationalspieler mit Nachdruck vorantreiben. Nach Informationen aus dem Umfeld laufen sowohl die Gespräche mit Newcastle United als auch die internen Diskussionen im Aufsichtsrat auf Hochtouren.

Der Knackpunkt bleibt die geforderte Ablöse. Newcastle verlangt Berichten zufolge 80 bis 90 Millionen Euro für Gordon, eine Größenordnung, die selbst beim FC Bayern kritisch gesehen wird. Deshalb sondieren die Verantwortlichen parallel weitere Optionen für den Angriff auf der linken Seite.

Godts auf dem Radar der Bayern

Wie die BILD berichtet, gehört Mika Godts inzwischen zu den Spielern, die an der Säbener Straße intensiv beobachtet werden. Im BILD-Podcast Bayern Insider wurde zudem enthüllt, dass der belgische Flügelspieler auf der Watchlist des Rekordmeisters gelandet ist. Das bedeutet konkret, dass die Bayern den 20-Jährigen aktiv verfolgen und grundsätzlich als interessant einstufen. Als heißer Kandidat gilt Godts derzeit aber noch nicht.

Sportlich bringt der Angreifer durchaus starke Argumente mit. In dieser Saison sammelte Godts in 40 Pflichtspielen für Ajax 31 Scorerpunkte und kommt auf 17 Tore sowie 14 Vorlagen. Sein Marktwert liegt aktuell bei rund 25 Millionen Euro.

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Kompany könnte beim Poker mitreden

Sollte der Transfer von Gordon am Ende scheitern, könnte sich der Blick auf Godts schnell schärfen. Ajax soll zuletzt etwa 30 Millionen Euro für den Belgier aufgerufen haben, was für den FC Bayern deutlich leichter zu stemmen wäre als die Summe für den Newcastle-Star. Hinzu kommt das große Entwicklungspotenzial des Offensivspielers.

Auch Vincent Kompany dürfte bei der Bewertung eine wichtige Rolle spielen. Der Bayern-Coach kennt den belgischen Markt bestens und wird bei der Personalie vermutlich ein besonders genaues Auge auf den jungen Nationalspieler werfen. Gleichzeitig ist der Rekordmeister im Rennen um Godts nicht allein.

Laut Transfermarkt beschäftigen sich auch Manchester United, Arsenal, Chelsea, der FC Barcelona und RB Leipzig mit dem Flügelspieler. Während Gordon weiter Priorität besitzt, bereitet sich der FC Bayern im Hintergrund also bereits auf mögliche Alternativen vor, zu denen offenbar auch Godts zählt.