FC Bayern Transfergerüchte: Wird Nübel mit 80 Mio. EUR Gordon verrechnet?

Der FC Bayern arbeitet an einem weiteren großen Offensivdeal für den Sommer. Wunschkandidat Anthony Gordon soll sich nach BILD-Informationen bereits mit den Münchnern auf einen Wechsel verständigt haben. Offen bleibt nun die Einigung mit Newcastle United, bei der Alexander Nübel eine Rolle spielen könnte.

Gordon ist sich wohl mit Bayern einig

Für die Außenbahn hat der deutsche Rekordmeister den 25 Jahre alten englischen Nationalspieler als bevorzugte Lösung ausgemacht. Gespräche zwischen beiden Seiten haben demnach längst stattgefunden und seien erfolgreich verlaufen. Jetzt geht es um den Klubwechsel, denn Anthony Gordon steht bei Newcastle unter Vertrag und die Bayern müssen die letzte Hürde auf der Insel nehmen.

Finanziell sind die Münchner grundsätzlich in der Lage, den Transfer zu stemmen. Nach Informationen der BILD wären sie bereit, rund 60 Millionen Euro für den Linksaußen auf den Tisch zu legen. Newcastle fordert allerdings 80 Millionen Euro Ablöse. Genau an diesem Punkt könnte ein Tauschgedanke ins Spiel kommen.

Nübel als Verhandlungsmasse für Newcastle

Der Premier-League-Klub sucht einen Torhüter und kann sich Alexander Nübel vorstellen. Die Bayern wiederum sind laut Bericht gezwungen, clever zu verkaufen, um den Deal wirtschaftlich darzustellen. Deshalb wird intern offenbar darüber nachgedacht, Newcastle im Gegenzug Nübel zu überlassen und dafür bei der Gordon-Ablöse nach unten zu kommen. Für alle Beteiligten ergäbe sich damit eine Win-win-Situation.

Nübel hat in München noch einen Vertrag bis 2029, zudem besteht eine Option auf eine weitere Saison. Trotzdem deutet derzeit vieles auf eine Trennung schon in diesem Sommer hin. Nach drei Jahren auf Leihbasis kehrt der 29-Jährige zunächst zwar zu den Bayern zurück, die erhoffte Nachfolge von Manuel Neuer, der mittlerweile 40 Jahre alt ist, wird er aber nicht antreten. Genau darauf hatte Nübel lange gehofft.