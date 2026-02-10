FC Bayern Transfergerücht: Lukratives Angebot soll Harry Kane nach Saudi-Arabien locken

Es wäre ein Verlust für die Bundesliga: Ein finanzstarkes Klubangebot aus Saudi-Arabien soll laut Berichten versuchen, Harry Kane vom FC Bayern nach Saudi-Arabien zu locken. Demnach bereitet mindestens ein namentlich nicht genannter Saudi-Klub ein höchst lukratives Vertragsangebot vor, das sowohl im kommenden Sommer als auch erst 2027 auf dem Tisch liegen könnte. Entscheidend könnte eine Ausstiegsklausel in Kanes Arbeitspapier sein, die zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegen soll und Berichten zufolge noch bis Ende Februar gültig ist. Beim FC Bayern laufen parallel Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Torjäger, wie Sportvorstand Max Eberl bestätigte.

Saudi-Klub lockt Kane mit lukrativem Angebot

Nach Informationen des „Kicker“ steht Harry Kane bei mehreren Vereinen aus der Saudi Pro League weit oben auf der Wunschliste. Mindestens ein PIF-unterstützter Klub soll ein Angebot planen, das das aktuelle Jahresgehalt Kanes deutlich überbieten würde. Solche Offerten könnten sowohl kurzfristig im Sommer als auch später, 2027, wirksam werden – abhängig von Ablösesumme, Vertragsdauer und dem Timing eines möglichen Wechsels.

Aktuelle Statistiken von Kane in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 21 19 2 1682′ 1 24 (8) 5 7.9 Champions League 2025-2026 8 7 1 609′ 8 (2) 7.8 DFB Pokal 2025/2026 3 3 267′ 1 5 (1) 7.6 Gesamt: 32 29 3 2558′ 2 0 0 37 (11) 5 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 32 - Per Game In Startaufstellung 29 0.9 Per Game Minuten 2558 79.9 Per Game Tore 37 1.2 Per Game Assists 5 0.2 Per Game

Ausstiegsklausel in Kanes Vertrag noch gültig

Ein zentraler Faktor ist offenbar eine Ausstiegsklausel in Kanes Arbeitspapier beim FC Bayern, die nach Angaben des Berichts zwischen 60 und 70 Millionen Euro betragen und bis Ende Februar genutzt werden kann. Zuvor war angenommen worden, die Klausel sei bereits Ende Januar ausgelaufen; der neue Bericht gibt jedoch Bayern-Verantwortlichen bis Ende Februar Zeit, eine Entscheidung zu erhalten. Solche Klauseln beeinflussen Ablösesumme, Verhandlungsposition und die Rolle von Beratern bei möglichen Transfergesprächen.

Vertragslage und Gespräche beim FC Bayern

Harry Kane ist derzeit bis 2027 an den FC Bayern gebunden und hat laut Transfermarkt einen Marktwert von rund 65 Millionen Euro. Sportvorstand Max Eberl bestätigte Ende Januar: „Mit Harry sprechen wir“ – damit laufen Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem Top-Torjäger. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen betonte zuletzt das gegenseitige Vertrauen: „Harry hat ganz großes Vertrauen, er fühlt sich sehr wohl in München. Er ist dort angekommen, genau wie seine Familie.“

Finanzielle Dimensionen und mögliche Interessenten

Kane zählt beim FC Bayern schon zu den Top-Verdienern und erzielt kolportierte 24 Millionen Euro pro Jahr – Summen, die von Saudi-Klubs mit Unterstützung des Public Investment Fund leicht überboten werden könnten. In Medienberichten wird konkret Al-Ittihad als möglicher Kandidat genannt, der nach dem Abgang von Karim Benzema einen namhaften Ersatz suchen könnte. Der finanzielle Druck durch hohe Jahresgehälter und die strategische Bedeutung eines Transfers für die Wahrnehmung der Saudi Pro League bleiben zentrale Faktoren in den Verhandlungen.