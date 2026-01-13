FC Bayern Trainer Vincent Kompany: Guardiola-Vergleich „unmöglich“

FC Bayern Trainer Vincent Kompany hat klargestellt, dass ein Vergleich mit seinem Vorgänger Pep Guardiola für ihn „unmöglich“ sei. Vor dem Hinrunden-Abschluss gegen den 1. FC Köln am Mittwoch betonte der Belgier, dass die Spieler für den Erfolg verantwortlich seien. Ein Sieg in Köln könnte den Rekord für die Hinrunden-Ausbeute aus der Saison 2013/14 brechen. Kompany möchte sich jedoch nicht auf Statistiken konzentrieren, sondern auf die Weiterentwicklung seines Teams.

Kompany weicht Guardiola-Vergleich aus

Vor dem entscheidenden Duell am Mittwochabend äußerte sich Kompany zur Möglichkeit, dass die Bayern mit einem Sieg in Köln die Bestmarke aus der Saison 2013/14 unter Guardiola übertreffen könnten. „Das ist unmöglich, da kannst du nur verlieren“, erklärte Kompany. Trotz der Chance auf einen Rekord möchte der 39-Jährige die Leistung seines Vorgängers nicht mit seiner eigenen Bilanz vergleichen.

Die Rolle der Spieler im Erfolg

Auf die Frage, wie er seine aktuelle Bilanz im Vergleich zu Guardiola sehe, antwortete Kompany: „Es sind die Spieler, die das geschafft haben.“ Der Trainer legt den Fokus auf das Team und dessen Weiterentwicklung. „Ich will meine Bilanz nicht vergleichen, das ist mir völlig egal“, so der Belgier weiter. Nach dem beeindruckenden 8:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg will er sehen, „wie weit wir das ziehen können“.

Personalsituation vor dem Köln-Spiel

Für die Partie gegen den 1. FC Köln muss Kompany weiterhin auf mehrere Schlüsselspieler verzichten. Neben dem zuletzt kranken Alphonso Davies fallen auch Jamal Musiala und Joshua Kimmich aus. „Für beide kommt die Partie noch zu früh“, erklärte der Chefcoach. Allerdings gibt es Hoffnung für Musiala: „Es wird bald so sein, dass er dabei ist. Vielleicht habe ich bei der nächsten Pressekonferenz schon etwas Neues zu erzählen.“

Kimmichs Rückkehr ins Mannschaftstraining

Joshua Kimmich, der sich von einer Sprunggelenksverletzung erholt, könnte noch in dieser Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, sofern es der Gesundheitszustand zulässt. Die Rückkehr des Mittelfeldspielers würde dem FC Bayern zusätzlich Auftrieb geben, insbesondere in der entscheidenden Phase der Hinrunde.