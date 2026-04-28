FC Bayern Trainer Kompany bekommt UEFA-Aufpasser heute Abend – Kein Handy, kein Kontakt zum Team

Vincent Kompany muss das Topspiel bei Paris Saint-Germain gesperrt von außen verfolgen und wird in Paris streng überwacht. Der Bayern-Cheftrainer reist zwar mit dem Team zum Stadion, trennt sich dort aber von der Mannschaft und wird während der Partie in einer Loge sitzen. An der Seitenlinie übernimmt Assistent Aaron Danks.

Liveticker 0:0 PSG gegen FC Bayern

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Bayern München

Strikte Regeln nach der Stadionankunft

Weil Kompany im Halbfinal-Kracher heute in Paris wegen einer Gelbsperre fehlt, sind seine Abläufe genau vorgegeben. Vor dem Spiel erklärte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz: „Die Abläufe sind eindeutig. Ich weiß, bis wann ich was machen kann und wie ich die Mannschaft unterstützen kann.“ Rund 90 Minuten vor Anpfiff fährt er gemeinsam mit dem Team im Bus ins Stadion und könnte dabei noch eine letzte Ansprache halten. Sobald der Bus am Stadion parkt, endet seine Nähe zur Mannschaft.

Ab diesem Moment kontrollieren die Organisatoren jeden Schritt. Nach BILD-Informationen bekommt Kompany einen Aufpasser an die Seite, der permanent in seiner Nähe bleibt und auch darauf achtet, dass der Coach nicht mehr per Handy kommuniziert. Genau das ist ebenfalls verboten.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Loge statt Seitenlinie

Während des Spiels wird Kompany die Partie von einer Tribüne aus verfolgen, sehr wahrscheinlich von der „Tribune Borelli“. Auf dieser Seite des Stadions treffen auch die Team-Busse ein. Auf dem Rasen steht stattdessen Aaron Danks, in den Kompany nach eigenen Worten volles Vertrauen setzt: „Er hat auch eine normale und laute Rolle im Training. Ich habe 100%iges Vertrauen in unseren Staff.“

Sportvorstand Max Eberl ordnet die Sperre nüchtern ein: „Für die Mannschaft ist das, glaube ich, jetzt egal. Jetzt ist es so, dass er gesperrt ist. Damit haben wir uns abgefunden.“

Stimmen zur Kompany-Sperre

Auch Ex-Bayern-Profi Didi Hamann sieht keinen entscheidenden Nachteil für den Rekordmeister. Gegenüber BILD sagte er: „Die Mannschaft und der Trainer – die Verbindung, das scheint gefestigt zu sein. Vielleicht ist es aber auch ein extra Anreiz für die Jungs, zu zeigen, wir schaffen es trotzdem. Es ist nicht optimal, aber ich glaube, es ist zu verkraften.“

Liveticker heute

20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr Wer fehlt? Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

11:23 Uhr Aufstellungen Der FC Bayern dürfte mit folgender Formation beginnen: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane. Die mögliche PSG-Startelf lautet: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.