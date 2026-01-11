FC Bayern Trainer Kompany lobt Karl: „Er macht vieles richtig“

Der verbale Ausrutscher von Lennart Karl während eines Fanclub-Besuchs hat Trainer Vincent Kompany nicht aus der Fassung gebracht. Der 17-Jährige äußerte, dass Real Madrid sein Traumverein sei, wofür er sich umgehend entschuldigte. Kompany betont jedoch, dass Karl in den Trainingseinheiten und Spielen stets auf höchstem Niveau abliefert und solche Aussagen ihm gegenüber kein Thema sind.

Kompany reagiert gelassen auf Karls Äußerung

Trainer Vincent Kompany hat die unglückliche Äußerung von Lennart Karl, der während eines Fanclub-Besuchs seine Ambitionen in Richtung Real Madrid kundtat, gelassen zur Kenntnis genommen. Kompany erklärte, dass Karl möglicherweise einen „kleinen Kommunikationsfehler“ gemacht habe, die Situation für ihn als Übungsleiter jedoch kein Problem darstelle.

Entschuldigung bei Sportvorstand und Sportdirektor

Bereits einen Tag nach seiner Aussage suchte Karl das Gespräch mit Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, um sich zu entschuldigen. „Max und Christoph haben mit ihm darüber gesprochen, seine Teamkollegen haben ihn da ein bisschen aufgezogen“, so Kompany, der die Reaktion des jungen Talents lobte. Die prompte Entschuldigung habe ihm „sehr gut gefallen“.

Trainer hebt Karls Trainingsleistung hervor

Kompany sieht in Lennart Karl ein großes Talent und hebt dessen engagierte Arbeitsweise hervor. „Wenn er schlecht trainiert, wenn er schlecht spielt oder nicht alles gibt, hat er ein Problem mit mir“, erläuterte der Chefcoach. Doch die Realität sieht anders aus: „In den vergangenen Tagen war das Gegenteil der Fall.“ Der 17-Jährige arbeite hart und bringe täglich Spitzenleistungen im Training, bei Spielen und in den Meetings.

Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Wolfsburg

Vor dem anstehenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag um 17:30 Uhr (DAZN) zeigt sich Kompany optimistisch. Die Leistung von Karl im Training spricht für sich, und der Trainer blickt „auf das Gesamtbild“. Mit dem Engagement des jungen Spielers ist er mehr als zufrieden, was positive Aussichten für die kommende Partie verspricht.