FC Bayern Trainer Kompany & der DFB Kader zur WM 2026: „Der beste deutsche Torwart“

Vincent Kompany hat Manuel Neuer vor dem Saisonfinale des FC Bayern noch einmal mit großer Wertschätzung bedacht. In die Kaderfrage von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM will sich der Coach des deutschen Meisters aber nicht einbringen. Gleichzeitig ließ Kompany in seiner Einschätzung des Münchner Torhüters dennoch keinen Zweifel an der hohen Meinung über Neuer.

Kompany hält sich bei Nagelsmann zurück

Vor dem Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen den 1. FC Köln betonte Kompany, Nagelsmann habe jetzt „diesen vollen Druck, den Kader für die WM zusammenzustellen“. Deshalb wolle er dem Bundestrainer bewusst den nötigen Raum geben. „Ich werde ihm die Ruhe geben, seinen Kader zu bauen, ohne dass ich da eine Meinung abgebe“, sagte der Belgier.

Ganz ohne Seitenhieb auf die eigene Einschätzung blieb Kompany allerdings nicht. Über Neuer sagte er indirekt, der FC Bayern habe schließlich „den besten deutschen Torwart“. Ob der 40-Jährige mit zur WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli fährt, wird Nagelsmann spätestens am Donnerstag bei der Nominierung des Aufgebots in Frankfurt am Main beantworten.

Neuer und die offene Frage zur WM

Nach Medienberichten wird zumindest über den Namen Neuer im Zusammenhang mit dem WM-Kader diskutiert. In München dürfte der Routinier derweil seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängern, auch wenn es dazu vom Klub bislang keine offizielle Bestätigung gibt. Sportvorstand Max Eberl sagte am Freitag dazu: „Wir reden und es sieht gut aus, aber es gibt halt noch nichts zu verkünden.“