FC Bayern Torhüterfrage 2025/2026: Urbig statt Neuer? Aktueller Torwart-Plan

Die Torhüterfrage beim FC Bayern liegt ganz auf der Hand: Jonas Urbig könnte gegen den Tabellenletzten Mainz wieder eine Chance erhalten, während Manuel Neuer nach seiner Rückkehr gegen Sporting wieder in der Startelf steht. Die Münchner setzen auf Neuer, um ohne Bundesliga-Niederlage in die Winterpause zu gehen, doch Urbig hat sich als ernsthafter Anwärter für die Nummer 1 etabliert. Die Entwicklung des 22-Jährigen bleibt für den Rekordmeister von großer Bedeutung.

Urbigs starker Auftritt gegen Stuttgart

Im letzten Bundesliga-Spiel gegen Stuttgart überzeugte Jonas Urbig im Tor der Bayern mit einer eindrucksvollen Leistung, die die Fans und die Vereinsführung gleichermaßen begeisterte. Der 22-Jährige stand überraschend in der Startelf und hielt die Kiste beim 5:0-Sieg sauber. Mit seinen langen Bällen und starken Reflexen wusste Urbig zu glänzen und machte deutlich, dass er eine ernsthafte Option für die Zukunft darstellt. Sportvorstand Max Eberl lobte seinen Auftritt: „Jonas bringt immer seine Leistungen, wenn er auf dem Platz steht.“

Manuel Neuer kehrt zurück

Nach dem überzeugenden Auftritt von Urbig stand Manuel Neuer im Champions-League-Spiel gegen Sporting wieder in der Startelf. Trotz anfänglicher Wackler zeigte der 39-Jährige eine solide Leistung und bestätigte seine Rolle als Kapitän und erfahrenen Rückhalt des Teams. Die Bayern setzen auf Neuer, um auch die kommenden Partien bis zur Winterpause erfolgreich zu bestreiten, einschließlich des Spiels gegen Mainz am Sonntag.

Künftige Einsatzplanung für Urbig

Obwohl Jonas Urbig derzeit starke Leistungen zeigt, scheint es, als ob die Münchner kurzfristig auf Neuer setzen, um die beiden verbleibenden Partien vor Weihnachten zu bestreiten. Laut Informationen von BILD ist jedoch ein weiterer Einsatz für Urbig im Januar geplant. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, da die Verantwortlichen in Abhängigkeit der sportlichen Situation entscheiden wollen, wann es für Urbig am besten ist, wieder zu spielen.

Die Perspektive für Urbig und Neuer

Intern wird bereits diskutiert, dass Manuel Neuer möglicherweise sein Karriereende in München um ein weiteres Jahr hinauszögern könnte. Diese Entscheidung soll allerdings erst im Frühjahr getroffen werden. Währenddessen wird Jonas Urbig als möglicher Nachfolger des 39-Jährigen betrachtet, mit der Perspektive, in die Fußstapfen eines der größten Torhüter aller Zeiten zu treten. Der FC Bayern ist mit Urbig’s Entwicklung äußerst zufrieden und wird weiterhin darauf setzen, ihm regelmäßig Spielzeiten zu ermöglichen.

Nübel hat es schwer bei Bayern

Alex Nübel, der momentan von Bayern an Stuttgart ausgeliehen ist, hat es laut interner Einschätzung schwer, die Nummer 1 im Tor der Münchner zu werden. Trotz seines langfristigen Vertrags bis 2029 sind die Chancen für den 29-Jährigen gering, angesichts der starken Konkurrenz durch Neuer und Urbig.