FC Bayern statt DFB-Training: Jamal Musiala trainiert wieder auf dem Platz

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Rückkehr aufs Feld: Bayern bestätigt Trainingsaufnahme
Der FC Bayern gab am Donnerstag bekannt, dass Jamal Musiala nach einer kurzen Zwangspause wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Der Klub schrieb, der 23-Jährige habe „erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“ wieder auf dem Rasen trainiert. Diese offizielle Mitteilung des Fußball-Rekordmeisters weist auf eine überwachte Wiedereingliederung hin, die zunächst individuell erfolgte.
Details zur Einheit an der Säbener Straße
Zum Ablauf der Maßnahme präzisierte der Verein, dass Musiala „am Vormittag eine individuelle Einheit mit Ball auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße“ absolviert habe. Die Beschreibung legt nahe, dass es sich nicht um volles Mannschaftstraining handelte, sondern um eine gezielte Übungseinheit mit Blick auf Belastungsaufbau und gezielte Reha-Elemente. Säbener Straße bleibt damit erneut Schauplatz der individuellen Reha- und Trainingsmaßnahmen beim Rekordmeister.
Fehlende Nominierung für die ersten Länderspiele
Wegen der körperlichen Beschwerden hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Musiala nicht für die ersten Länderspiele im WM-Jahr nominiert. In Musialas Abwesenheit trifft die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz. Drei Tage später steht das Testspiel in Stuttgart gegen Ghana auf dem Programm.
WM-Planung: Nagelsmann plant Musiala ein — Kaderfristen
Der Offensivspieler ist von Nagelsmann für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant. Der Bundestrainer nominiert seinen vorläufigen WM-Kader in der zweiten Mai-Woche. Die erlaubten 26 Spieler müssen Anfang Juni beim Weltverband FIFA gemeldet werden.