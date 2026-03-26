FC Bayern statt DFB-Training: Jamal Musiala trainiert wieder auf dem Platz

Der 23-jährige Jamal Musiala ist nach einer kurzen Zwangspause wieder ins Training bei Bayern München eingestiegen. Der Offensivspieler absolvierte eine individuelle Einheit auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße und zeigte sich erstmals wieder auf dem Rasen. Der Fußball-Rekordmeister teilte am Donnerstag mit, dass Musiala „erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“ wieder trainiert habe. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Musiala wegen der körperlichen Beschwerden nicht für die ersten Länderspiele des WM-Jahres nominiert; gleichzeitig ist der 23-Jährige für die WM fest eingeplant.

Rückkehr aufs Feld: Bayern bestätigt Trainingsaufnahme

Der FC Bayern gab am Donnerstag bekannt, dass Jamal Musiala nach einer kurzen Zwangspause wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Der Klub schrieb, der 23-Jährige habe „erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“ wieder auf dem Rasen trainiert. Diese offizielle Mitteilung des Fußball-Rekordmeisters weist auf eine überwachte Wiedereingliederung hin, die zunächst individuell erfolgte.

Champions League 2025-2026 2 1 1 107′ 2 (0) 7.0 Bundesliga 2025/2026 8 2 6 300′ 1 1 (1) 2 6.6 DFB Pokal 2025/2026 1 0 1 21′ 6.3 Gesamt: 11 3 8 428′ 1 0 0 3 (1) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 11 - Per Game In Startaufstellung 3 0.3 Per Game Minuten 428 38.9 Per Game Tore 3 0.3 Per Game Assists 2 0.2 Per Game

Details zur Einheit an der Säbener Straße

Zum Ablauf der Maßnahme präzisierte der Verein, dass Musiala „am Vormittag eine individuelle Einheit mit Ball auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße“ absolviert habe. Die Beschreibung legt nahe, dass es sich nicht um volles Mannschaftstraining handelte, sondern um eine gezielte Übungseinheit mit Blick auf Belastungsaufbau und gezielte Reha-Elemente. Säbener Straße bleibt damit erneut Schauplatz der individuellen Reha- und Trainingsmaßnahmen beim Rekordmeister.

Fehlende Nominierung für die ersten Länderspiele

Wegen der körperlichen Beschwerden hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Musiala nicht für die ersten Länderspiele im WM-Jahr nominiert. In Musialas Abwesenheit trifft die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz. Drei Tage später steht das Testspiel in Stuttgart gegen Ghana auf dem Programm.

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WM-Planung: Nagelsmann plant Musiala ein — Kaderfristen

Der Offensivspieler ist von Nagelsmann für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant. Der Bundestrainer nominiert seinen vorläufigen WM-Kader in der zweiten Mai-Woche. Die erlaubten 26 Spieler müssen Anfang Juni beim Weltverband FIFA gemeldet werden.