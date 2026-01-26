FC Bayern: Sportvorstand Eberl bestätigt Vertragsgespräche mit Superstar

Bayern München hat offenbar konkrete Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit seinem Superstar Harry Kane aufgenommen. Sportvorstand Max Eberl bestätigte am Montag, dass beide Seiten in Gesprächen sind und eine Entscheidung bevorsteht. Kane, der bis 2027 an die Münchner gebunden ist, könnte möglicherweise bis 2028 oder 2029 bleiben. Der 32-Jährige genießt bereits große Beliebtheit in der Mannschaft und hat sich auch privat bestens eingelebt.

Verhandlungen über Vertragsverlängerung

Max Eberl äußerte sich am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt/Main zu den aktuellen Verhandlungen: „Wir sprechen, wir sprechen. Und jedem ist klar, irgendwann muss es eine Entscheidung geben.“ Die Gespräche über ein neues Arbeitspapier sind in vollem Gange, und beide Seiten scheinen sich in der Sache bereits angenähert zu haben.

Kane fühlt sich wohl in München

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat mehrfach betont, wie sehr er sich in München wohlfühlt. „Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl – also was spricht dagegen?“ gab Eberl bereits Ende November zu Protokoll. Auch Kane selbst hat signalisiert, dass er offen dafür ist, länger bei Bayern zu bleiben.

Sportliche Erfolge von Kane

Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Jahr 2023 hat Kane bereits großen Einfluss auf die sportlichen Erfolge der Bayern. In 126 Pflichtspielen erzielte der Stürmer beeindruckende 119 Tore und führte die Mannschaft 2025 zur deutschen Meisterschaft, was seinen ersten großen Titel in Deutschland darstellt. Seine Fähigkeiten als Torgarant sind für den Klub von unschätzbarem Wert.

Gerüchte um einen möglichen Wechsel

Obwohl es immer wieder Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nach England oder einen Transfer zu einem anderen europäischen Topklub gibt, hat Kane diese Spekulationen bisher konsequent zurückgewiesen. Sein Fokus liegt klar auf Bayern, und es scheint, als ob er bereit ist, die nächsten Schritte in seiner Karriere bei den Münchnern zu gehen.