FC Bayern spielt im Halbfinale gegen PSG: „Der Glaube ist da“

Nach einem magischen Fußballabend richtet der FC Bayern den Blick schon auf das nächste Gipfeltreffen: Im Halbfinale der Champions League wartet mit Paris Saint-Germain am 28. April und 6. Mai die wohl größte Aufgabe der Saison. Joshua Kimmich sieht dabei „die beiden momentan besten Teams Europas“, während Vorstandschef Jan-Christian Dreesen den Franzosen die Favoritenrolle zuschiebt: „Wenn einer Favorit ist, dann Paris“.

PSG als nächste Hürde im Halbfinale

Vincent Kompany sprach nach dem wilden 4:3 (2:3) im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid von der „allerschwierigsten Aufgabe“. Gleichzeitig machte der Bayern-Coach deutlich, dass der Glaube an das Wunder lebt: „Aber der Glaube ist da, dass wir das machen können.“ Kimmich zeigte sich bei DAZN ebenfalls voller Vorfreude und warnte zugleich vor der Konstanz des Titelverteidigers: „Man muss schon sagen, dass die immer zur Primetime in Form kommen. Ich glaube, es waren immer Duelle auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich freue mich auf jeden Fall.“

Für das Hinspiel im Prinzenpark müssen die Münchner allerdings auf Kompany verzichten. Der Belgier sah seine zweite Gelbe Karte und ist gesperrt. „Ich bin nicht glücklich darüber. Meine Ansprache war nicht falsch, ich kann das nicht verstehen“, sagte er über die Entscheidung. Direkt im Anschluss nahm er die Situation jedoch gelassen: „Aber, das ist nicht wichtig. Die Mannschaft wird das lösen. Ich habe volles Vertrauen – und beim Rückspiel bin ich ja wieder dabei.“

Großer Zusammenhalt nach der wilden Nacht

Auch die Euphorie nach dem spektakulären Abend bekam durch die Sperre keinen Dämpfer. Sportvorstand Max Eberl schwärmte vom Auftritt des Teams: „Das Spiel hat den Charakter dieser Mannschaft gezeigt. Wir können Fußball spielen, aber vor allem können wir uns wehren und stabil bleiben.“ Die Partie sei in ihrer „Dramaturgie nicht zu überbieten“ gewesen. Stolz ergänzte Eberl: „Dieser Verein lebt extrem und steht zusammen. Das fühlt sich einfach großartig an.“

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die emotionalen Szenen nach den späten Treffern unterstrichen den Zusammenhalt zusätzlich. Kompany lobte seine Profis nach einem „wunderschönen Abend“: „Die besten Worte sind Bilder, wie die Jungs sich mit den Fans gefreut haben. Dieser totale Zusammenhalt war wichtig.“

Defensive Steigerung gegen die Hochform aus Paris nötig

Trotz aller Offensivkraft mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz wissen die Münchner, dass sie gegen PSG vor allem hinten zulegen müssen. Gegen Real kassierte Bayern drei Gegentore, zwei davon verschuldete sogar Hinspiel-Held Manuel Neuer. Kimmich sprach offen über die Schwächen: „Es war keine Topform von uns. Wir haben viele Fehler gemacht.“

Gerade deshalb geht der Rekordmeister mit Respekt, aber auch mit großem Selbstvertrauen in das Duell mit dem französischen Serienchampion. Der Weg ins Endspiel führt über zwei weitere Spiele auf höchstem Niveau – und über die Hoffnung, dass der Glaube in München tatsächlich noch einmal Berge versetzen kann.