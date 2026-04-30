FC Bayern Spielplan: Warum das Heidenheim-Spiel Bayerns PSG-Mission schärft

Der FC Bayern geht mit reichlich Rückenwind in das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag um 15:30 Uhr und zugleich mit Blick auf das Rückspiel gegen PSG. Nach dem 4:5 im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals soll die Partie in der Bundesliga die Münchner mental weiter schärfen, denn genau diese Widerstandskraft hat dem frisch gekürten Deutschen Meister in dieser Saison schon oft geholfen.

Mit acht Siegen und 28 Punkten nach Rückständen hat der Rekordmeister bereits den Bundesliga-Bestwert für Comeback-Erfolge eingestellt. Diese Serie passt zur Ausgangslage vor dem Duell mit Heidenheim, in dem Vincent Kompanys Mannschaft den Liga-Alltag nutzen will, um den Glauben an die Wende in Paris zu festigen.

Bayerns Angriff als historisches Pfund

Auch sportlich spricht vieles dafür, dass die Münchner das Heimspiel nicht im Verwaltungsmodus angehen. Nach 31 Partien stehen bereits 82 Punkte zu Buche, das ist Bayerns zweitbeste Bundesliga-Saison in der Vereinsgeschichte. Nur 2012/13 war der Klub zu diesem Zeitpunkt noch erfolgreicher.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 32 | Allianz Arena | - 15:30 FC Bayern München S S S S N - : - 1. FC Heidenheim U U S N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Noch eindrucksvoller fallen die Zahlen vorne aus. 113 Saisontore sind die beste Ausbeute, die es in einer Bundesliga-Spielzeit bislang gegeben hat. Europaweit lag nur Athletic Bilbao in der Saison 1930/31 bei einem noch höheren Toreschnitt. Die Bilanz gegen Heidenheim stärkt diesen Eindruck zusätzlich, denn in fünf Bundesliga-Duellen ließ der FCB nur einmal Punkte liegen, beim 3:2-Heimsieg der Heidenheimer im April 2024. Zudem trifft Bayern gegen diesen Gegner besonders gerne, denn gegen keinen Bundesliga-Kontrahenten, auf den die Münchner mindestens fünfmal trafen, erzielten sie im Schnitt mehr Tore pro Partie als gegen Heidenheim. Dort stehen 4,4 Treffer pro Spiel zu Buche.

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Musiala, Díaz und Olise in Bestform

Ein wesentlicher Grund für die Münchner Zuversicht ist die Form der Offensivspieler. Jamal Musiala war an den letzten drei Bundesliga-Spieltagen ligaweit an den meisten Toren direkt beteiligt, mit zwei Treffern und zwei Vorlagen. Unter allen Spielern mit mindestens 400 Minuten Einsatzzeit kommt der 23-Jährige in dieser Bundesliga-Saison zudem auf die meisten Strafraumaktionen pro 90 Minuten, nämlich zehn. Seine Mischung aus Kreativität und Zielstrebigkeit ist vor allem gegen tief stehende Gegner wie Heidenheim gefragt.

Dazu liefern auch Luis Díaz und Michael Olise herausragende Werte. Erstmals seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05 kommen zwei Spieler in einer Bundesliga-Saison jeweils auf mindestens 13 Tore und 13 Assists. Zusammen mit Harry Kane feierten die beiden Offensivkräfte im Spiel gegen PSG am Dienstag einen weiteren Meilenstein, denn das Tor von Luis Díaz zum 4:5-Endstand war wettbewerbsübergreifend der 100. Treffer des Trios in dieser Spielzeit. Damit verkörpert das Angriffsduo, ergänzt durch Kane, jene neue Variabilität, mit der Bayern jederzeit Spiele drehen und Gegner mit Wucht überrollen kann.

Heidenheim vor schwerster Aufgabe der Saison

Für den 1. FC Heidenheim wartet in München eine kaum dankbarere Aufgabe. Die Mannschaft von Frank Schmidt geht in ihr 100. Bundesliga-Spiel und steckt mitten im Abstiegskampf. Vier Punkte fehlen auf Platz 16, und in der Drei-Punkte-Ära wurde ein solcher Rückstand an den letzten drei Spieltagen noch nie aufgeholt. Für Heidenheim ist das Gastspiel damit praktisch ein Spiel der letzten Hoffnung.

Sportlich kommt noch hinzu, dass die Brenzstädter gemeinsam mit Wolfsburg mit 66 Gegentoren die schwächste Defensive der laufenden Saison stellen. Immerhin reist ein Team an, das sich im Kellerkampf zuletzt gewehrt hat und sich unter anderem auf Budu Zivzivadze verlassen kann. Der Angreifer traf erstmals in drei Bundesliga-Partien nacheinander.

Für Bayern ist der Rahmen damit klar: ein Gegner mit letztem Strohhalm, ein Jubiläumsspiel für Heidenheim, die eigene Meistermentalität und im Hinterkopf das Rückspiel gegen PSG. Genau in diesem Spannungsfeld kann die Kompany-Elf zeigen, was sie derzeit auszeichnet, nämlich eine Offensive von historischem Format, enorme Widerstandskraft und den Anspruch, im Kampf um das große Comeback in Europa noch lange nicht am Ende zu sein.