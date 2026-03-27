FC Bayern Spielplan: Bundesliga immer am Samstag – DFL terminiert letzte Spieltage

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die letzten vier Spieltage der Bundesliga und 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Für den FC Bayern Spielplan bedeutet das: In den terminierten Runden bis zum Saisonende tritt der Rekordmeister ausschließlich am Samstag an. Rein rechnerisch könnten die Münchner ihren 35. Meistertitel bereits am 32. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim perfekt machen und zeitgleich den Gegner in die 2. Liga schicken — vorausgesetzt, der Vorsprung des Rekordmeisters und der Rückstand des Schlusslichts betragen bis dahin jeweils neun Punkte. Gleichzeitig sind an den verbleibenden Wochenenden mehrere Schlüsselduelle im Kampf um die Champions-League-Plätze und gegen den Abstieg terminiert.

DFL terminiert letzte vier Spieltage zeitgenau

Die DFL hat die verbleibenden vier Spieltage der Bundesliga und der 2. Bundesliga mit festen Anstoßzeiten versehen. Damit ist der Kalender für die Saisonendphase klar strukturiert, was Transparenz für Vereine, TV-Partner und Fans schafft. Die zeitgenauen Ansetzungen betreffen sowohl Samstagstermine als auch einen Freitagabend-Anpfiff in der vorletzten Runde. Darüber hinaus legt die DFL das Saisonfinale des Oberhauses auf den Samstag und die 2. Liga auf den Sonntag zur selben Zeit.

Zeitplan Bundesliga und 2. Liga

Die Ansetzungen betreffen die Spieltage 31 bis 34 der Bundesliga sowie die entsprechenden Schlussrunden der 2. Bundesliga. Neben klassischen Samstagnachmittags-Partien sind zwei besondere Spielzeiten genannt: ein Freitagabend-Spiel in der vorletzten Runde sowie ein späterer Samstagabend-Termin am 32. Spieltag. Die 2. Liga folgt beim Saisonfinale am Tag nach dem Bundesliga-Endspiel zur selben Uhrzeit.

Für Bayern München bedeutet der neue Spielplan: In den terminierten Spieltagen bis zum Saisonende finden alle Partien des Rekordmeisters samstags statt. Das gibt dem Klub einen klaren Rhythmus in der Saisonendphase und erleichtert die Vorbereitung sowie die Logistik der Mannschaft. Gleichzeitig eröffnet diese Ansetzung die Möglichkeit eines frühen Meisterschaftsentscheids auf einem Samstagnachmittag.

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Rechenbeispiel für den 35. Meistertitel

Der FC Bayern könnte bereits am 32. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim den 35. Meistertitel perfekt machen. Zugleich wäre damit Heidenheim rechnerisch in Richtung 2. Liga gedrängt — allerdings nur unter der Bedingung, dass der Vorsprung des Rekordmeisters und der Rückstand des Schlusslichts bis dahin jeweils neun Punkte betragen. Diese Konstellation bleibt eine rein rechnerische Möglichkeit, solange die Zwischenstände nicht tatsächlich eingetreten sind.

31. Spieltag: Rheinduell Köln gegen Bayer Leverkusen

Am 31. Spieltag kommt es zum Rheinduell zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen, das am Samstag um 15.30 Uhr angesetzt ist. Zeitgleich stehen zwei weitere Begegnungen zur gleichen Uhrzeit auf dem Programm: der VfB Stuttgart empfängt Werder Bremen und der FSV Mainz 05 trifft auf den FC Bayern. Diese Dreierkonstellation am Samstagnachmittag kann entscheidende Auswirkungen auf Tabellenplätze und das Momentum der Teams haben.

Parallel angesetzte Partien

Die Gleichzeitigkeit der Spiele sorgt dafür, dass direkte Konkurrenten im Kampf um Europa- oder Abstiegsplätze nicht voneinander profitieren können. Die Ansetzung um 15.30 Uhr für mehrere Schlüsselspiele ist traditionell und erhöht die Spannung an diesem Spieltag.

32. Spieltag: Champions-League-Rennen im Fokus

Am 32. Spieltag stehen am Samstag zwei Duelle im Rennen um die Champions-League-Plätze im Vordergrund. Die TSG Hoffenheim empfängt den VfB Stuttgart um 15.30 Uhr, während Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig um 18.30 Uhr spielt. Diese Begegnungen könnten Schlüsselfaktoren im Kampf um die internationalen Startplätze werden.

Bayern gegen Heidenheim als möglicher Titelentscheid

Parallel zu den erwähnten Champions-League-Duellen hat der FC Bayern die Chance, am 32. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim den 35. Meistertitel zu feiern — unter der zuvor beschriebenen Bedingung des neunten Punktabstands. Damit rückt der Samstagnachmittag erneut in den Mittelpunkt der Meisterfrage.

Vorletzte Runde: Freitagabend-Auftakt mit Dortmund gegen Frankfurt

Die vorletzte Runde beginnt mit einem Freitagabend-Spiel: Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt zum Auftakt an einem Freitag um 20.30 Uhr. Am darauffolgenden Tag, dem Samstag, trifft der VfB Stuttgart auf Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr. Diese Ansetzungen verteilen die Belastung auf die Wochenendtage und setzen einzelne Highlights heraus.

Zeitliche Staffelung der vorletzten Spielrunde

Der Freitagabend-Anpfiff hebt die Begegnung zwischen Dortmund und Frankfurt als Auftaktmatch hervor. Gleichzeitig sorgt das Samstags-Spiel zwischen Stuttgart und Leverkusen für weitere Spannung am darauffolgenden Tag.

Saisonfinale: Alle neun Begegnungen am Samstagnachmittag

Beim Saisonfinale am 34. Spieltag der Bundesliga finden wie gewohnt alle neun Begegnungen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt. Diese Gleichzeitigkeit soll Wettbewerbsverzerrungen verhindern und maximalen sportlichen Spannungsbogen gewährleisten. Die 2. Liga folgt am Tag darauf zur selben Zeit.