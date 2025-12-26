FC Bayern Spielplan 2026 – Testspiele & Trainingslager: So sieht der Winterfahrplan des FC Bayern aus

Der FC Bayern München legt nach einem nahezu perfekten ersten Halbjahr eine kurze Winterpause ein, bevor im Januar der Liga-Alltag zurückkehrt. Die Vorbereitungen auf die Rückrunde beinhalten Testspiele und ein Trainingslager, das die Spieler auf die Herausforderungen des neuen Jahres einstimmen soll. Die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany wird bereits bald wieder aktiv, um sich optimal auf den Rückrundenstart vorzubereiten.

Vorbereitung auf die Rückrunde

Die Münchner starten ihre Wintervorbereitung am 3. Januar mit Leistungstests an der Säbener Straße. Um den Rückstand aus der ersten Hälfte der Saison aufzuholen, wird Jamal Musiala bereits am 2. Januar mit zusätzlichen Trainingseinheiten beginnen. Der talentierte Dribbler hat zuletzt im Teamtraining Fortschritte gezeigt und möchte sich optimal für die kommenden Aufgaben präsentieren.

Testspiel in Salzburg

Am 5. Januar steht das erste und einzige Testspiel der Wintervorbereitung an. Die Bayern treffen dabei auf den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg, gegen den sie im Vorjahr ein beeindruckendes 6:0 erzielen konnten. Dieses Spiel wird für die Spieler eine wichtige Standortbestimmung darstellen, um den aktuellen Fitnessstand zu überprüfen und die taktischen Abläufe weiter zu verfeinern.

FC Bayern Spielplan 2026

Bundesliga FC Bayern München - - VfL Wolfsburg Bundesliga 1.FC Köln - - FC Bayern München Bundesliga RB Leipzig - - FC Bayern München Bundesliga FC Bayern München - - FC Augsburg Bundesliga Hamburger SV - - FC Bayern München

Rückkehr der verletzten Spieler

Für die Rückrunde verspricht Kompany, dass bis auf Nicolas Jackson, der am Afrika-Cup teilnimmt, alle Profis wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Dies ist besonders wichtig, da die Bayern vor Weihnachten mit neun Ausfällen kämpfen mussten, die entweder aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten fehlten.

Start in die Bundesliga-Rückrunde

Der Pflichtspielauftakt für den FC Bayern steht am 14. Januar gegen den VfL Wolfsburg an. Die Münchner müssen in der Rückrunde gleich dreimal am Sonntagabend antreten, was die Spieler vor besondere Herausforderungen stellt. Im Anschluss gastieren sie beim 1. FC Köln und müssen sich dem Topspiel gegen RB Leipzig stellen, bevor zwei Champions-League-Spieltage folgen. Die kommenden Wochen versprechen spannende Duelle und jede Menge Action für die Fans.