FC Bayern Rückspiel gegen PSG – Kompany bittet Bayern-Fans um vollste Unterstützung in der Allianz Arena

Vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain hat Vincent Kompany einen ungewöhnlichen Appell an die Bayern-Anhänger gerichtet. Der Coach des FC Bayern will in der Allianz Arena eine möglichst kompromisslose Unterstützung für die Aufholjagd. Nach dem 4:5 im Hinspiel in Paris steht der Rekordmeister unter Zugzwang.

Auf der Pressekonferenz in München machte Kompany deutlich, welche Rolle die Kulisse für ihn spielen soll. Der 40-Jährige sagte: „Meine einzige Bitte ist: Wenn sich jemand mit einer Eintrittskarte am Spieltag unwohl fühlt, bleibt bitte zu Hause und gebt eure Karte an die fitteste Person weiter, die in dieser Festung namens Allianz Arena ihren Beitrag leisten kann“.

Direkt im Anschluss erklärte der Belgier, worauf es ihm ankommt: „Wir müssen das Spiel gewinnen und brauchen die Unterstützung von 75.000 Menschen im Stadion.“

„Wir brauchen sogar noch mehr“

Bereits unmittelbar nach der Niederlage im Parc des Princes hatte Kompany die Münchner Fans in den Mittelpunkt gestellt. Trotz des knappen 4:5 zeigte sich der Bayern-Coach überzeugt, dass sein Team das Duell in München noch drehen kann.

„Wir brauchen unsere Fans. Wir brauchen Unterstützung“, sagte er nach dem Abpfiff in Paris. Und ergänzte: „Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen sogar noch mehr.“

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Auch sportlich sieht Kompany seine Mannschaft weiterhin im Rennen. Die Bayern erzielten in Paris vier Treffer, offenbarten defensiv jedoch zu viele Schwächen. Genau an diesen Punkten arbeitet der deutsche Rekordmeister bis zum Rückspiel, denn im eigenen Stadion traut sich der Übungsleiter weitere Tore zu.

„Wir haben auch vier Tore gemacht, auswärts, in PSG, in Paris. Wir können Tore machen, das werden wir zu Hause auch noch können, glaube ich“, erklärte Kompany. Sein Appell macht klar, dass die Allianz Arena nicht nur der Mannschaft, sondern auch den Fans eine zentrale Rolle bei der erhofften Wende zukommen soll.