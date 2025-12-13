FC Bayern: Rückkehr von Zauberfuß Musiala steht bevor

Die Rückkehr von Jamal Musiala ins Mannschaftstraining des FC Bayern steht kurz bevor. Trainer Vincent Kompany kündigte an, dass der Youngster „nah dran“ sei, nach seiner schweren Verletzung in der kommenden Woche wieder ins Training einzusteigen. Musiala, der sich im Juli schwer verletzte, könnte bis Weihnachten wieder aktiv teilnehmen, was sowohl für ihn als auch für die Münchner von großer Bedeutung wäre.

Musiala auf dem Weg zur Rückkehr

Trainer Vincent Kompany äußerte sich zu den Fortschritten von Jamal Musiala und betonte den fehlenden Druck auf den Spieler und die medizinische Abteilung. „Null Druck auf Jamal und die medizinische Abteilung. Aber hoffentlich macht er noch ein paar Trainingseinheiten vor Weihnachten“, sagte Kompany. Musiala hatte sich bei der Klub-WM eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen. Der 22-Jährige könnte nach dem Idealplan des Trainers im Januar seine ersten Spielminuten von Anfang an zurückerobern.

Rückkehr von Alphonso Davies ebenfalls geplant

Zusätzlich zur möglichen Rückkehr von Musiala arbeitet auch Alphonso Davies an seinem Comeback. Der Kanadier hatte beim Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon sein Comeback gegeben und wird voraussichtlich auch gegen Mainz 05 wieder ein paar Minuten Einsatzzeit erhalten. „Alles läuft sehr gut im Moment“, bestätigte Kompany, der Davies als Bonus für die Mannschaft betrachtet. Der Trainer vertraut darauf, dass der 25-Jährige bis zum 1. Januar wieder voll konkurrenzfähig ist.

Vorbereitung auf das Spiel gegen Mainz 05

Vor dem bevorstehenden Spiel gegen die Mainzer hat Kompany keine großen Änderungen im Aufgebot geplant, da alle Spieler „fit und frisch“ sind. Kapitän Manuel Neuer wird im Tor stehen, nachdem Jonas Urbig zuletzt in Stuttgart (5:0) ins Tor gerückt war. Der Trainer schätzt die Herausforderung durch den Trainerwechsel bei Mainz, der jetzt von Urs Fischer geleitet wird, und ist sich bewusst, dass die Systeme sich manchmal ändern können. „Wir sind vorbereitet“, so Kompany weiter.

Herbstmeisterschaft im Visier

Ein Sieg gegen Mainz könnte für die Münchner die vorzeitige Herbstmeisterschaft bedeuten, insbesondere nach Leipzigs Niederlage gegen Union Berlin. Selbst bei einem Dortmunder Erfolg in Freiburg hätten die Bayern weiterhin einen komfortablen Vorsprung auf den BVB. Die Münchner können die Punkte nutzen, um sich in eine starke Position für die Rückrunde zu bringen.

“`