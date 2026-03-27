FC Bayern News: Weltmeister Manuel Neuer wird heute 40 Jahre alt! Wie lange spielt er noch?

Manuel Neuer wird 40 und steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Weitermachen oder Rücktritt? Sein um 15 Tage jüngerer Trainer Vincent Kompany nannte das Alter zuletzt mit einem Lächeln „jung“ und gab damit die entspannte Tonart vor. Trotzdem beschäftigt Bayern und Neuer vor allem die Frage seiner Zukunft rund um das auslaufende Arbeitspapier im Sommer. Medizinische Rückschläge der jüngeren Vergangenheit und die Abwägung von Qualität, Motivation und körperlicher Belastbarkeit bestimmen die Debatte.

Vincent Kompany, der um 15 Tage jüngere Übungsleiter des FC Bayern, kommentierte Neuer Altersfrage zuletzt mit einem Lächeln: „40“, sei doch „jung“. Entsprechend entspannt kann Neuer am Freitag seinen runden Geburtstag feiern. Dennoch bleibt die sportliche Einordnung des Kapitäns Thema bei den Verantwortlichen. Kompany wiederholte die Sichtweise auf das Alter und mahnte zugleich die Bedeutung von Motivation an.

Neuers Zukunft: Entscheidung rund um Vertragsende

Vertragslage und Zeitplan

Neuer hatte einen klaren Plan und betonte wiederholt, er wolle sich „noch ein bisschen Zeit lassen“ und diese Entscheidung „hinauszögern“. Als Zeitraum nannte er März, April, eben rund um seinen 40. Geburtstag. Sein Arbeitspapier beim Rekordmeister läuft im Sommer aus, weshalb die Frage „Weiter oder nicht“ unmittelbar mit dem auslaufenden Vertrag verknüpft ist.

Zu seiner Entscheidungsfindung sagte Neuer mit Blick auf das Vertragsende: er wolle „schauen, ob man die Entscheidung, ob es weitergeht, auch mit Überzeugung treffen kann“. Genau wie groß diese Überzeugung ist, hat Neuer in letzter Zeit jedoch nicht im Detail ausgeführt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Körper, Verletzungen und Reha: Faserrisse und Ausfallzeit

Diagnose und unmittelbare Folgen

Sportdirektor Christoph Freund betonte, Neuer müsse in seinen Körper „reinhören“ und stellte fest, sein Körper „streikt ein wenig“. Aufgrund zweier Faserrisse in der Wade verpasste Neuer seit Mitte Februar sechs Spiele und stand in dieser Phase nur 45 Minuten auf dem Platz. Ein kleiner Muskelfaserriss scheint im Vergleich zu früheren Rückschlägen leichter wiegend.

Ähnliche Probleme hatten den langjährigen Nationaltorhüter bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten zu Pausen gezwungen. Für die heiße Phase der Triple-Jagd ab Anfang April soll Neuer den Bayern jedoch wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen.

Bayerns Bewertung: Qualität, Motivation und Anspannung

Sportvorstand Max Eberl stellte klar, dass Neuer auch mit 40 „immer noch ein Top-Torhüter in Europa“ sei. Die Verantwortlichen machten deutlich, Qualität beim fünfmaligen Welttorhüter sei kein Kriterium, das man infrage stellen sollte. Stattdessen müsse man „darüber reden, wie seine Motivation und seine Anspannung sind“, sagte Eberl.

Trainer Kompany brachte es auf einen Punkt: „Hunger“, betonte Kompany, „ist das wichtigste Wort.“ Den Hunger hat Neuer laut Beobachtung immer wieder bewiesen, weshalb die Diskussion weniger um die Klasse als um die innere Bereitschaft und Belastbarkeit kreist.

Karriere, Titel und Comeback nach Unterschenkelbruch

In über nun 13 Jahren beim FC Bayern sammelte Neuer eine beeindruckende Titelsammlung; „34 sind es aktuell im Profi-Bereich“. Besonders prägend blieb sein Comeback vor drei Jahren nach einem schweren Unterschenkelbruch, den sich Neuer beim Skifahren zuzog. Diese Verletzung hatte ihn an den Rand der Fußballer-Rente gebracht.

Dass er sich nach über zehn Monaten Pause dennoch zurückkämpfte, nannte Kompany kürzlich anerkennend „schon beeindruckend“. Vor diesem Hintergrund erscheint ein kleiner Muskelfaserriss vergleichsweise leichter zu verkraften.

Nachfolgeplanung: Jonas Urbig und die Zeit nach Neuer

Für die Zeit nach Neuer sehen die Bayern personell vor: Jonas Urbig hat sich als Neuers Lehrling längst für die Nachfolge in Position gebracht. Dank Urbig und weiterer Planungen zeigten sich die Münchner in jüngsten Statements entspannt; Sportdirektor Freund betonte, der FC Bayern sei „für die Zeit nach Manuel sehr gut aufgestellt“.

Zunächst aber feiert der Kapitän am Freitag seinen Ehrentag, dann braucht es eine Entscheidung. Kompany wiederholte: „40“, „ist jung, aber man muss schon viel Motivation haben, um immer wieder auf dieses Niveau zu kommen.“ Und er mahnte: „Dein Körper sagt irgendwann: Weiter oder nicht.“ Und was sagt Manuel Neuer? SID fn th ak