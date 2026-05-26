FC Bayern News: Was hat Uli Hoeness gegen Max Eberl?

Auf der Ehrentribüne des Berliner Olympiastadions saß Uli Hoeneß eine Reihe über Max Eberl. Über den brisanten Satz, den Hoeneß kurz vor dem Pokalfinale beim Spiegel platziert hatte, wurde an diesem Abend nicht gesprochen. Stattdessen blieben die Spannungen rund um die Zukunft des Sportvorstands im Raum.

Hoeneß stellt Eberl infrage

Hoeneß hatte die Wahrscheinlichkeit eines neuen Vertrags für Eberl über 2027 hinaus mit 60 zu 40 Prozent beziffert und damit Zweifel an dessen Zukunft beim Klub öffentlich bestätigt. Besonders kritisch sieht der Bayern-Patron offenbar zwei Punkte in Eberls Arbeit.

Zum einen soll der Sportvorstand bei Transfers nach Hoeneß‘ Ansicht oft zu schnell und zu teuer zum Abschluss kommen wollen. Genau daran scheiterten zuletzt auch die Wechsel von Xavi Simons und Jaime Gittens, die der Aufsichtsrat stoppte. Zum anderen wirft Hoeneß Eberl vor, bei der Umsetzung seiner Transfer- und Kaderpläne zu wenig zu kommunizieren.

Eberl kontert deutlich

Eberl reagierte auf die Kritik mit klaren Worten: „Wenn man sagt, man möchte verlängern, dann redet man darüber. Und wenn man sagt, man möchte nicht mehr, dass ich weitermache, dann gehe ich nach Hause.“