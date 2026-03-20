FC Bayern News: Trainer Kompany sieht positiv das DFB-Debüt von Karl & Urbig

FC Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany begrüßt das DFB-Debüt von Jonas Urbig und Lennart Karl als positives Signal für die Zukunft. Kompany sieht in beiden Youngstern großes Potenzial und rät ihnen, den Moment zu genießen – der Druck komme später. Gleichzeitig betont der Belgier die enge Abstimmung mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bei den Nationalmannschafts-Nominierungen. Auch zur Nicht-Nominierung von Jamal Musiala äußerte sich Kompany und unterstrich die gemeinsame Zielsetzung: vollständige Genesung.

Kompany sieht positiv das DFB-Debüt von Karl und Urbig

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin lobte Kompany die Berufungen von Lennart Karl und Jonas Urbig als wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung. „Das ist gut für Bayern und gut für Deutschland“, sagte der 39‑Jährige und nahm den beiden Youngstern bewusst den Druck: „Es ist der erste Schritt für sie, sie sollen das genießen. Sie haben da keinen Druck, das werden sie noch einige Zeit haben.“ Kompany betont damit die Bedeutung des Debüts als Meilenstein, ohne sofortige Erwartungshaltungen aufzubauen.

Bedeutung für Bayerns Nachwuchsförderung

Die Nominierungen bestätigen für Kompany die Ausrichtung des Rekordmeisters, verstärkt auf junge Talente zu setzen und diese gezielt zu entwickeln – ein Weg, der auch an der Säbener Straße sichtbar wird. Kompany sieht in Karl und Urbig Spieler mit langfristigem Potenzial: „Irgendwann werden sie eine wichtige Rolle für die Nationalmannschaft spielen. Ich traue ihnen viel zu.“ Damit unterstreicht der Trainer, dass Bayern nicht nur aktuelle Leistungsträger stellt, sondern aktiv an der Perspektive für den deutschen Fußball mitarbeitet.

Enge Abstimmung mit Nagelsmann und Musiala-Situation

Neben den Debüts kommentierte Kompany auch die Nicht-Nominierung von Jamal Musiala und die Zusammenarbeit mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Man tauscht sich aus, das ist ganz normal. Wir haben bei Jamal Musiala das gleiche Ziel. Wir wollen, dass er fit ist, das ist gut für uns und die Nationalmannschaft“, so Kompany. Er beschrieb die Koordination als konstruktiv: „Wenn wir telefonieren, tauschen wir Informationen aus, damit der Bundestrainer seine Entscheidungen treffen kann. Wir haben ein gutes Verhältnis.“ Die Priorität liege klar auf einer vollständigen Genesung ohne unnötige Risiken.