FC Bayern News: Sportvorstand Eberl dementiert Vertragsgespräche mit Kane

Sportvorstand Max Eberl stellte klar, dass der FC Bayern noch keine konkreten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Harry Kane aufgenommen hat. Vor dem Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig sagte Eberl: „dass wir verhandeln. Verhandlungen haben noch nicht angefangen.“ Gleichzeitig betonte er, dass es mit dem Stürmer auf der Säbener Straße regelmäßigen Austausch über Spiele und Saisonphasen gebe. Spekulationen über Angebote aus der Premier League oder Saudi-Arabien wies Eberl zurück.

Eberl: Keine Vertragsgespräche mit Kane gestartet

Max Eberl nahm den zuletzt entstandenen Eindruck, Verhandlungen hätten bereits begonnen, ausdrücklich zurück. „Natürlich würde der FC Bayern mit Harry Kane, einem Führungsspieler, immer wieder reden – aber dann eben über Momente, über Spiele, über Situationen, über die Wichtigkeit einer Saisonphase“, sagte der Sportvorstand und unterstrich: „Das ist normal, aber die Verhandlungen sind noch nicht gestartet.“ Damit stellt der Klub klar, dass formelle Vertragsgespräche über ein neues Arbeitspapier noch nicht laufen.

Vertragslage: Laufzeit, Spekulationen und nächster Schritt

Der Vertrag des 32 Jahre alten Engländers läuft noch bis Sommer 2027, womit Bayern zunächst keine Eile für eine sofortige Unterschrift hat. Eberl kommentierte die wieder aufflammenden Gerüchte: „Über das, was jetzt um uns herum wieder spekuliert wird, dass jemand irgendetwas vorbereitet, kann ich nichts sagen.“ Gleichzeitig betonte er die tägliche Kommunikation: „Ich kann nur sagen, dass wir mit Harry im intensiven Austausch sind, was ihn betrifft, was unseren Erfolg betrifft – und die anderen Schritte werden danach kommen.“

Sportliche Perspektive und Kanes Situation in München

Kane bleibt sportlich eine zentrale Figur für den Rekordmeister: In bislang 129 Pflichtspielen erzielte er 123 Tore für Bayern. Der Angreifer hatte wiederholt betont, wie wohl er sich in München fühle und erklärte, er sei offen dafür, „länger zu bleiben“. Dennoch halten sich Spekulationen um Anfragen aus der Premier League und aus Saudi-Arabien; der Klub weist diese als Spekulationen zurück, bis konkrete Verhandlungen oder ein Angebot vorliegen.