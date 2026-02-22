FC Bayern News: Spieler sind „heiß“ auf BVB-Duell

Der FC Bayern hat einen knappen 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt ins Ziel gerettet und reist mit acht Punkten Vorsprung zum Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund. Das 3:2 (2:0) entwickelte sich zu einem spannenden Spielverlauf, in dem die Münchner in der Schlussphase durch einen von Harry Kane verschuldeten Elfmeter und einen defensiven Fehler noch zwei Tore kassierten. Sportvorstand Max Eberl sieht die gute Ausgangslage vor dem Westfalenstadion, fordert aber zugleich Wachsamkeit. Auch Jamal Musiala und Trainer Vincent Kompany mahnen Fokus und Energie vor dem Topspiel an.

Bayern behauptet Spitzenposition

Mit dem knappen Sieg gegen Eintracht Frankfurt verteidigte Bayern seine Tabellenführung und reist als Spitzenreiter zum nächsten Großereignis in die Bundesliga. Acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger untermauern die derzeitige Dominanz des Klubs, geben aber keine Garantie für die kommenden Wochen. Vor dem Duell im Westfalenstadion bleibt die Aufgabe, die Form zu konservieren und die Konzentration hochzuhalten.

Wilder Spielverlauf und kritische Schlussphase

Der Spielverlauf in München bot zunächst eine klare Tendenz: Bayern führte zur Pause mit 2:0, doch die Partie wurde in den letzten Minuten hektisch. Durch einen von Harry Kane verschuldeten Elfmeter und einen schweren Patzer in der Defensive gelang Frankfurt noch der Anschluss zum 3:2, sodass die Partie bis zuletzt zittrig blieb. Solche Momente zeigen, dass Ballbesitzphasen und Kontrolle nicht automatisch zu einem beruhigenden Ergebnis führen, sondern dass die Mannschaft auch in Drucksituationen stabil sein muss.

Eberl mahnt Gegenmittel gegen „Zittermomente“

Sportvorstand Max Eberl zog nach dem engen Erfolg ein nüchternes Fazit: „Wir haben uns eine sehr gute Ausgangslage geschaffen.“ Zugleich räumte er ein: „Natürlich wünschst du dir diese Zittermomente nicht.“ Eberl betonte, dass solche Szenen zur Bundesliga gehören, aber auch sensibilisieren können, damit das Team künftig konsequenter agiert und Fehler vermeidet.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Musiala und Kompany fordern Fokus für Dortmund

Jamal Musiala machte deutlich, dass die Mannschaft aus der Schlussphase lernen müsse: „Für unsere Ziele können wir so Momente nicht haben.“ Er forderte konstante Energie und vollen Fokus: „Wir müssen unsere Energie, unseren Fokus immer bei hundert Prozent halten.“ Trainer Vincent Kompany zeigte sich trotz der Unruhe positiv gestimmt: „Wir sind heiß drauf“ und ergänzte, dass das Über-die-Linie-Bringen des Spiels „auch Charakter“ zeige — ein Aspekt, den Bayern vor dem Gipfeltreffen beim BVB mitnehmen will.