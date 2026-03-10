FC Bayern News: Spektakulärer Urbig-Plan durchgesickert – Torwart-Hammer zur WM 2026?

Bayerns Ersatzkeeper Jonas Urbig gilt offenbar als Kandidat für eine WM-Nominierung im Sommer in Kanada, den USA und Mexiko. Laut „Bild“ überlegen DFB-Verantwortliche, Urbig als Nummer drei oder vier mitzunehmen, um ihn schrittweise an die Nationalmannschaft heranzuführen. Der 22-Jährige profitiert zudem von Manuel Neuers erneutem Faserriss in der Wade und erhält bei Bayern zusätzliche Einsatzminuten. Mit Ablösesumme, Leistungsdaten und klaren Vorstellungen in der Torhüter-Hierarchie rückt Urbig stärker in den Fokus der Entscheider.

Urbig als Kandidat für die WM-Nominierung

Bei den DFB-Verantwortlichen sollen interne Gedankenspiele laufen, Jonas Urbig als dritten oder vierten Torhüter für die WM-Endrunde zu nominieren. Ziel wäre es, das Torwart-Talent behutsam an das Nationaltrikot heranzuführen und erste Turniererfahrung zu ermöglichen, ohne sofort Verantwortung als Nummer eins zu übertragen. Die Option dient gleichermaßen der langfristigen Kaderplanung wie der individuellen Spielerentwicklung.

Hintergrund: Neuers Ausfall und zusätzliche Spielpraxis

Der unmittelbare Auslöser für die Diskussion ist Manuel Neuers erneuter Faserriss in der Wade, der den Kapitän des FC Bayern für mehrere Partien außer Gefecht setzt und Ausfallzeit verursacht. Dadurch tauschen die Verantwortlichen an der Säbener Straße regelmäßig die Torhütereinsätze, sodass Urbig mehr Spielpraxis sammeln kann. Gleichzeitig erhöht jeder fehlerfreie Auftritt seine Chancen, in den Kreis der WM-Alternativen zu rücken.

Nagelsmann zur Torhüter-Hierarchie

Bundestrainer Julian Nagelsmann betonte im „kicker“-Interview, dass die Torhüter-Hierarchie nicht in Stein gemeißelt sei und die Auswahl intensiv diskutiert werde. Er machte deutlich, dass Torwarttrainer Andreas Kronenberg die finale Entscheidung trägt: „Am Ende entscheidet Krone.“ Nagelsmann nannte außerdem elf Kriterien, die bei der Bewertung eine Rolle spielen, und beschrieb die Torhütergruppe als „sehr speziell“, in der das Zwischenmenschliche und das Gruppengefüge stark zählen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Bayern-Status: Ablösesumme, Einsätze und Bilanz

Der FC Bayern zahlte im Januar 2025 rund sieben Millionen Euro Ablösesumme an den 1. FC Köln für Urbig, der inzwischen 23 Einsätze für die Münchner bestritten hat und achtmal die Null hielt. Diese Bilanz untermauert seinen Ruf als großes Torwarttalent und erklärt, warum sowohl Klub als auch Verband seine Entwicklung aufmerksam verfolgen. Gleichwohl bleibt die konkrete Nominierung eine Option, die von weiteren fehlerfreien Vorstellungen und der Entscheidungsfindung innerhalb der Torwart-Abteilung abhängt.