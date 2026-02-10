FC Bayern News: So sieht das neue FC Bayern München 26-27 Heimtrikot aus – 1.Leak

Footyheadlines hat einen neuen Leak gezeigt: Der „Bayern München 26-27 Home Kit Leaked“ zeigt das neue Adidas-Heimtrikot des FC Bayern mit klassischer roter Basis und dezenten, dunkleren Ton-in-Ton-Pinstripes. Auffällig sind goldene Details an Kragen und Ärmelbündchen — erstmals seit der Saison 2011–13 wieder ein solches Detail am Bayern-Trikot. Laut den Leaks veröffentlichen Adidas und der Verein das Trikot erst im Mai 2026, rechtzeitig vor dem letzten Heimspiel der Saison 25–26 gegen 1. FC Köln.

Design: Rotes Heimtrikot mit tonalen Pinstripes

Das Adidas Bayern München 26-27 Heimtrikot bleibt der klassischen roten Farbgebung treu und setzt auf leicht dunklere, tonale Pinstripes, die dem Stoff Tiefe und Struktur verleihen. Diese feinen Streifen brechen die Fläche, ohne die sofort erkennbare Identität des Klubs zu verwässern. Gleichzeitig betont das Konzept die klassischen Elemente des Vereinserkennungswerts, die Fans vom Heimtrikot erwarten.

Goldene Details erstmals seit 2011–13

Die auffälligste Neuerung sind goldene Akzente am Kragen und an den Ärmelbündchen. Das markiert die erste Rückkehr goldener Details seit der Saison 2011–13, als auch Adidas-Logo, Vereinswappen und Telekom-Sponsor in Gold gehalten waren. Bei der 26–27-Version bleiben Logo, Wappen und Sponsor in diesem Leak dagegen weiß, sodass die Gold-Akzente gezielt als feine Zier verwendet werden.

Leak, Mock-ups und die Quellen

Auf Basis geleakter Bilder haben Designer erste Mock-ups erstellt; prominent vertreten sind Arbeiten von @Rode1Kits. Als Quelle für den finalen Entwurf nennt die Leak-Community den Opaleak-Nutzer grhaer9, der den Entwurf auf Kit Creator/X geteilt hat. Diese Kanäle liefern die Bildvorlagen und Design-Interpretationen, auf denen die Berichte zum neuen Heimtrikot basieren.

Veröffentlichung: Launch im Mai 2026

Adidas plant laut den Informationen den offiziellen Launch des FC Bayern 26-27 Heimtrikots für Mai 2026. Die Veröffentlichung erfolgt demnach noch vor dem letzten Heimspiel der Saison 25–26 gegen den 1. FC Köln, sodass Fans das Trikot vor Saisonende sehen und erwerben können. Konkrete Termine für Präsentationsevents oder ein offizielles Fotoshooting nennt der Leak nicht.

Bayern München 26-27 Anthem Jacket

In den Leaks taucht außerdem eine Rubrik zur „Bayern München 26-27 Anthem Jacket“ auf. Zu Ausstattung, Material oder Design des Anthem Jackets geben die vorliegenden Bilder und Meldungen bislang keine detaillierten Auskünfte.