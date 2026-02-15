FC Bayern News: Schock für Bayern – Neuer erleidet Faserriss – BVB-Gipfel in Gefahr

Bayern in Sorge: Faserriss bei Neuer – Ausfall vor dem BVB-Gipfel droht

Der FC Bayern muss um Manuel Neuer bangen. Was zunächst wie eine reine Vorsichtsmaßnahme wirkte, entpuppt sich als ernsthafte Verletzung: Der 39-Jährige hat sich beim 3:0-Erfolg in Bremen einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. Damit fällt der Kapitän „vorerst“ aus – und das ausgerechnet vor den entscheidenden Wochen im Titelrennen mit Borussia Dortmund.

Diagnose nach Bremen-Spiel: Auswechslung war kein Zufall

Beim souveränen Auswärtssieg an der Weser wurde Neuer zur Halbzeit durch Jonas Urbig ersetzt. Zunächst war von einer Vorsichtsmaßnahme die Rede, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund hatten unmittelbar nach dem Spiel noch Entwarnung gegeben. Doch die eingehende Untersuchung der medizinischen Abteilung brachte nun Klarheit: Faserriss in der linken Wade.

Für die Bayern ist das mehr als eine Randnotiz. Neuer hatte in Bremen keinen einzigen Schuss auf sein Tor bekommen, wirkte stabil und kaum gefordert. Umso überraschender kam die Auswechslung. Jetzt ist klar: Der Wechsel war medizinisch notwendig. Wie lange der Routinier ausfallen wird, bleibt offen. Der Verein hält sich bewusst vage.

Urbig rückt in den Fokus: Bewährungsprobe im Titelrennen

Mit dem Ausfall von Neuer rückt Jonas Urbig automatisch ins Rampenlicht. Der junge Keeper kam in Bremen ohne größere Prüfung durch die zweite Halbzeit, doch die kommenden Aufgaben werden eine andere Dimension haben. Bayern führt die Tabelle an, der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt sechs Punkte. In zwei Wochen steigt der direkte Vergleich beim ersten Verfolger – ein Spiel mit Signalwirkung im Meisterkampf.

Für Urbig bedeutet das: keine lange Eingewöhnungszeit, sondern sofort liefern. Die Defensive um ihn herum ist erfahren, dennoch verändert sich die Statik im Spielaufbau. Neuer ist nicht nur Torwart, sondern Taktgeber von hinten, stark im Mitspielen und im Coaching seiner Vorderleute. Diese Komponente fällt nun erst einmal weg.

Wackelt der Zeitplan vor dem BVB-Duell?

Der Blick geht automatisch Richtung Dortmund. Das direkte Duell könnte eine Vorentscheidung im Titelrennen bringen. Stand jetzt ist unklar, ob Neuer bis dahin zurückkehren kann. Ein Faserriss in der Wade ist keine Kleinigkeit, gerade in seinem Alter ist Vorsicht geboten. Bayern wird kein Risiko eingehen, dafür ist die Saisonphase zu sensibel.

Klar ist: Der Rekordmeister muss sich auf mehrere Szenarien vorbereiten. Mit Neuer im Tor wirkt vieles routiniert und eingespielt. Ohne ihn wird es ein Stück weit zum Nervenspiel. Noch ist genug Zeit bis zum Gipfeltreffen. Aber die Frage steht im Raum: Reicht es für ein Comeback – oder muss Bayern im wichtigsten Spiel der Rückrunde auf seinen Kapitän verzichten?