FC Bayern News: Plötzlich ist Sven Ulreich wieder im Rampenlicht

Plötzlich ist Sven Ulreich wieder im Rampenlicht: Beim FC Bayern rückt der 37-jährige Torwart überraschend zum Stammkeeper vor. Manuel Neuer laboriert an einem Muskelfaserriss in der Wade, Jonas Urbig zog sich in Bergamo eine Gehirnerschütterung zu – die Rückkehrtermine stehen offen. Mindestens beim Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Leverkusen wird Ulreich als Nummer eins auflaufen. Möglich ist zudem ein Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta und im Liga-Spiel gegen Union Berlin vor der Länderspielpause.

Ulreich überraschend wieder die Nummer eins

Sven Ulreich übernimmt kurzfristig die Rolle als Nummer eins beim Rekordmeister und steht damit im Blickpunkt der Bayern-Fans und Medien. Der Schwabe bestritt zuletzt am 21. September 2024 sein letztes Pflichtspiel für die Münchner (5:0 in Bremen) und kommt auf insgesamt 103 Einsätze für den Klub. Trotz längerer Spielpause gilt Ulreich, einst die Nummer eins beim VfB Stuttgart, als verlässlich – eine Eigenschaft, auf die der FC Bayern in dieser Situation zurückgreifen muss.

Neuer und Urbig: Diagnose, Ausfallzeit und Unklarheit

Manuel Neuer laboriert an einem Muskelfaserriss in der Wade, Jonas Urbig erlitt beim 6:1 in Bergamo kurz vor Spielende eine Gehirnerschütterung. Die genaue Ausfallzeit beider Torhüter bleibt offen; eine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist derzeit nicht terminiert. Die medizinische Diagnose und anschließende Reha werden entscheidend sein für die Personalplanung der nächsten Wochen, zumal auch der bevorstehende Spielrhythmus Belastung für die Muskulatur und Regenerationsphasen verlangt.

Vertragslage und Kaderplanung beim FC Bayern

Der FC Bayern unterstützte Ulreich nach dem schweren privaten Schicksalsschlag im vergangenen Sommer, als sein sechsjähriger Sohn Len nach langer, schwerer Krankheit verstarb. Klubintern gilt Ulreich als loyaler Profi, der seit 2015 (mit Ausnahme der Saison 2020/21 in Hamburg) in München unter Vertrag steht. Nach Informationen des kicker können sich die Verantwortlichen am Säbener Straße eine Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus vorstellen; Ulreich soll einem Verbleib als Nummer drei nicht abgeneigt sein. Sollten Vertragsentscheidungen rund um Neuer (der am 27. März 40 wird) anders ausfallen, plant der Klub offenbar mit Jonas Urbig als langfristiger Nummer eins und der Verpflichtung eines starken zweiten Mannes. Die aktuell ausgeliehenen Alexander Nübel (Vertrag bis 2029) und Daniel Peretz (bis 2028) sollen nach Möglichkeit verkauft werden.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Kommende Einsätze und Optionen auf der Bank

Trainer Vincent Kompany kann für das Spiel in Leverkusen hinter Ulreich nur noch auf die sehr jungen Torhüter Leonard Prescott (16) und Jannis Bärtl (19) zurückgreifen. Vor dem Hintergrund dieser Personaldecke rückt der erfahrene Ulreich noch mehr in den Fokus der Bayern-Planung. Es bleibt abzuwarten, ob der Keeper vor der Länderspielpause zusätzlich im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta am Mittwoch sowie am 21. März gegen Union Berlin gefordert sein wird.