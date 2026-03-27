FC Bayern News: Pavlovic wieder im Bayern-Training stt bei der Nationalmannschaft

Aleksandar Pavlovic ist beim FC Bayern wieder ins Training zurückgekehrt. Vier Tage nach seiner verletzungsbedingten Absage für den Start ins WM-Jahr mit der Nationalmannschaft absolvierte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler eine individuelle Einheit an der Säbener Straße. Gleichzeitig trainierten auch Jamal Musiala (nach Sprunggelenkverletzung) und Alphonso Davies (nach Oberschenkelverletzung) am Freitag erneut individuell. Pavlovic hatte aufgrund der Hüftbeschwerden für die Länderspiele in Basel gegen die Schweiz und gegen Ghana in Stuttgart passen müssen und war auch in der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin (4:0) zuvor ausgefallen.

Pavlovic zurück im Bayern-Training

Vier Tage nach seiner verletzungsbedingten Absage bei der Nationalmannschaft absolvierte Aleksandar Pavlovic wieder eine individuelle Einheit an der Säbener Straße. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler kehrte damit in das Trainingsumfeld des Rekordmeisters zurück, blieb jedoch noch im individuell angeleiteten Programm. Dennoch signalisiert die Rückkehr erste Fortschritte bei der Behandlung seiner Hüftbeschwerden und ist ein kleiner Schritt Richtung Mannschaftstraining.

Hüftbeschwerden zwangen zur DFB-Absage

Pavlovic hatte sich wegen Hüftbeschwerden für den Start ins WM-Jahr mit der Nationalmannschaft abgemeldet. Die verletzungsbedingte Absage erfolgte kurz vor den Länderspielen, sodass der Spieler nicht zur Auswahl reisen konnte. Die Diagnose der Hüftprobleme führte zur Entscheidung für eine individuelle Belastungssteuerung, um eine längere Ausfallzeit zu vermeiden.

Fehlende Länderspiele: Basel (Schweiz) und Stuttgart (Ghana)

Wegen der Hüftprobleme fehlte Pavlovic bei den Länderspielen in Basel gegen die Schweiz am Freitagabend (20.45 Uhr/RTL) und gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart. Die Absage betraf den Start ins WM-Jahr mit der Nationalmannschaft und verhinderte seine Teilnahme an beiden Partien. Damit fehlte er sowohl dem DFB-Team als auch dem FC Bayern in den unmittelbar folgenden Spielen.

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Weitere verletzte Bayern-Spieler trainieren individuell

Am Freitag absolvierten zudem Jamal Musiala und Alphonso Davies erneut individuelle Einheiten. Musiala arbeitete weiter nach einer Sprunggelenkverletzung, Davies nach einer Oberschenkelverletzung; beide Spieler blieben vorerst außerhalb des regulären Mannschaftstrainings. Die individuellen Einheiten sollen die Reha und die Rückkehr ins volle Mannschaftstraining beschleunigen und dienen der gezielten Belastungssteuerung der betroffenen Muskulatur und Gelenke.

Fehlte schon gegen Union Berlin

Dem FC Bayern hatte Pavlovic auch schon in der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin (4:0) in der Vorwoche gefehlt.