FC Bayern News: Olise mit 140 Mi. EUR der wertvollste Bundesliga-Spieler + alle Bayern-Marktwerte

Transfermarkt hat seine Marktwerte aktualisiert und stellt den Franzosen Michael Olise an die Spitze der Liga. Der Flügelspieler steigt um zehn Millionen Euro auf 140 Millionen und überholt damit Teamkollege Jamal Musiala mit noch 120 Mio. EUR Marktwert. Gleichzeitig zeigen mehrere Bayern-Profis deutliche Marktwert-Verschiebungen nach oben und unten. Die Bewertung spiegelt nicht nur sportliche Leistungen wider, sondern beeinflusst auch Ablösesummen und die Verhandlungsposition des Klubs. Was verwundert: Der Torschützenkönig Harry Kane ist nur mit 65 Mio. EUR bewertet, was sicherlich seinem hohen Alter zuzuschreiben ist.

Olise jetzt wertvollster Bundesliga-Spieler

Michael Olise klettert im Marktwert-Ranking von Transfermarkt um zehn Millionen auf 140 Millionen Euro und ist damit der wertvollste Spieler der Bundesliga. Damit lässt der Offensivspieler des FC Bayern nun sogar Jamal Musiala hinter sich, dessen Marktwert bei 120 Millionen liegt. Marktwerte-Koordinator Tobias Kröger betont, dass Olise mit seinen Leistungen zu den besten Scorern in Europa zählt und auf dem rechten Flügel nur noch von Lamine Yamal übertroffen wird. An der Säbener Straße registriert man intern die Entwicklung als nächsten Schritt in Olises Karriere, der sportlich und ökonomisch an Bedeutung gewinnt.

Was sind die FC Bayern Spieler wert?

Spieler Marktwert Michael Olise 140,00 Mio. € Jamal Musiala 120,00 Mio. € Aleksandar Pavlovic 75,00 Mio. € Dayot Upamecano 70,00 Mio. € Luis Díaz 70,00 Mio. € Harry Kane 65,00 Mio. € Lennart Karl 60,00 Mio. € Alphonso Davies 45,00 Mio. € Joshua Kimmich 40,00 Mio. € Nicolas Jackson 40,00 Mio. € Tom Bischof 40,00 Mio. € Josip Stanisic 35,00 Mio. € Konrad Laimer 32,00 Mio. € Jonathan Tah 30,00 Mio. € Min-jae Kim 25,00 Mio. € Serge Gnabry 20,00 Mio. € Hiroki Ito 18,00 Mio. € Leon Goretzka 15,00 Mio. € Jonas Urbig 15,00 Mio. € Raphaël Guerreiro 6,00 Mio. € Manuel Neuer 4,00 Mio. € Sven Ulreich 500 Tsd. € Bara Sapoko Ndiaye 300 Tsd. € Leon Klanac 150 Tsd. €

Auch Aleksandar Pavlovic profitiert deutlich vom Update und legt wie Olise um zehn Millionen zu, was seinen Marktwert spürbar steigen lässt und ihn als konstantere Größe im Bayern-Zentrum etabliert. Jonas Urbig und Josip Stanisic verzeichnen jeweils ein Plus von drei Millionen Euro und stärken damit ihre Perspektive im Kader des deutschen Rekordmeisters. Parallel zu den internen Aufwertungen stehen zwei große Gewinner der Liga – Yan Diomande (RB Leipzig, +30 Mio., jetzt 75 Mio.) und Luka Vuskovic (Hamburger SV, +20 Mio., jetzt 60 Mio.) – weiterhin in Verbindung mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern, was die Transferdiskussionen und mögliche Ablösesummen weiter anheizt.

Musiala und Davies büßen Marktwert ein

Nicht alle Bayern-Profis profitieren vom Update: Jamal Musiala fällt um zehn Millionen Euro auf 120 Millionen, weil er laut Transfermarkt schon vor seiner Verletzung nicht sein höchstes Niveau hatte und weiterhin mit den Nachwirkungen der langen Pause kämpft. Alphonso Davies sinkt um fünf Millionen auf 45 Millionen Euro; Marktwert-Experte Dominik Weißenstein bezeichnet den Kanadier nach seinem Kreuzbandriss als eines der „verletzungsbedingten Sorgenkinder“, das immer wieder mit kleineren Problemen zu kämpfen hat und deshalb nicht in einen konstanten Rhythmus findet. Auch Nicolas Jackson verzeichnet einen Rückgang um fünf Millionen und gehört damit zum erweiterten Bayern-Umfeld, das von Wertschwankungen betroffen ist.

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Auswirkungen auf Bayern: Sportlich und ökonomisch relevant

Das Gesamtbild bleibt für den FC Bayern positiv: Der Klub stellt mit Olise den wertvollsten Spieler der Liga und zeigt zugleich eine breite Entwicklung innerhalb des Kaders. Die Kombination aus etablierten Stars und aufstrebenden Talenten wie Pavlovic erhöht nicht nur die sportliche Tiefe, sondern stärkt auch die ökonomische Position des Vereins bei potenziellen Transfers und Ablösesummen. Gleichzeitig mahnen die Abwertungen bei Musiala und Davies zur Vorsicht, da Verletzungen und Formschwankungen unmittelbar den Marktwert und damit die Verhandlungsstärke beeinflussen können. Transfermarkt unterstreicht mit dem Update, dass der FC Bayern sportlich und finanziell weiterhin als Maßstab der Bundesliga gilt.