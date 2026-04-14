FC Bayern News: Nationalspieler Serge Gnabry fit für Real Madrid!

Der FC Bayern kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aller Voraussicht nach wieder auf Serge Gnabry bauen. Der 30 Jahre alte Nationalspieler absolvierte am Dienstag das Abschlusstraining in München und hatte bereits am Montag auf dem Platz gestanden. Nach Knieproblemen, die ihn beim 5:0 des Rekordmeisters am Samstag beim FC St. Pauli noch ausgebremst hatten, dürfte er rechtzeitig zurück sein.

Gnabry vor dem Real-Spiel wieder einsatzbereit

Sportvorstand Max Eberl ordnete den Ausfall in Hamburg als Vorsichtsmaßnahme ein und stellte klar: „Für Mittwoch wird er fit sein.“ Offen ist allerdings noch, ob es für die Startelf reicht. Als erste Alternative für die Offensive stünde Jamal Musiala bereit, der in der Hansestadt bereits wieder aufsteigende Form gezeigt hatte.

Kompanys Personallage entspannt sich

Jungstar Lennart Karl, der einen Muskelfaserriss erlitten hatte, ist dagegen noch keine Option auf der Bank. Außer dem 18-Jährigen muss Chefcoach Vincent Kompany nur noch Ersatztorhüter Sven Ulreich ersetzen. Für die Bayern geht es mit einem 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel in Madrid ins Duell um den Halbfinaleinzug.

Die Statistik spricht dabei für den deutschen Meister: In bislang 30 K.o.-Duellen nach einem Auswärtssieg im ersten Aufeinandertreffen schied Bayern nur einmal noch aus, 2011 im Achtelfinale der Champions League gegen Inter Mailand (1:0/2:3). Zudem ist Real Madrid in der Königsklasse nach einer Heimniederlage im Hinspiel noch nie weitergekommen.