FC Bayern News: Musiala ist wieder da: 90 Minuten, Torschütze, Kapitän

Jamal Musiala ist wieder da: Beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach absolvierte er erstmals seit fast einem Jahr wieder ein Spiel über die volle Distanz, verwandelte einen Elfmeter (3:0) und erhielt kurz vor Schluss die Kapitänsbinde von Joshua Kimmich. Musiala zeigte sich erschöpft, aber glücklich: „Ich bin ein bisschen müde, aber es fühlt sich gut an.“ Trainer Vincent Kompany lobte den Zustand des Nationalspielers, betonte zugleich, das Aufbauprogramm befinde sich noch in der Anfangsphase. Gleichzeitig war das Spiel Anlass für Rotation — mit Blick auf das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo steht für Bayern bereits die nächste Herausforderung an.

Musiala gibt Vollzeit-Comeback

Jamal Musiala bestritt gegen Gladbach erstmals seit rund einem Jahr wieder 90 Minuten und zeigte dabei spürbar, dass er noch im Aufbau ist. Er wirkte gegen Ende erschöpft, erklärte aber: „mit solchen Spielen kommt man in den Rhythmus rein.“ Trainer Vincent Kompany zeigte sich zufrieden: „Dass er schon da ist, das ist einfach überragend, und er soll zufrieden sein, wir sind zufrieden, aber dass wir anfangen zu reden, was er schon bringen muss, das ist alles Quatsch.“ Musiala steht damit als Option für die kommenden Aufgaben wieder zur Verfügung, auch wenn das vollständige Reha- und Aufbauprogramm noch nicht abgeschlossen ist.

Elfmeter, Treffer und Kapitänsband

In der 57. Minute erhielt Musiala den Ball für den verhängten Elfmeter – weil Harry Kane angeschlagen ausfiel musste ein Schütze gefunden werden. Musiala verwandelte sicher zum 3:0 (57.) und erklärte später, dass es Ausdruck großen Vertrauens sei: „Ich bin glücklich, dass ich die Chance genommen habe.“ Nach dem Treffer gab es gestische Anerkennung durch Mitspieler; in der 81. Minute übergab Joshua Kimmich beim Wechsel die Kapitänsbinde an Musiala. „Ich weiß nicht, wieso Jo sie mir gegeben hat, ich habe eher an Leon gedacht“, sagte Musiala, „aber es sei für ihn auch eine große Ehre: Ich nehme das an und bin richtig happy darüber. Es ist eine große Verantwortung.“

Spielverlauf, Rotation und Personalfragen

Bayern dominierte die Partie früh (2:0 zur Pause) und nutzte die Möglichkeit zur Rotation, da bereits in wenigen Tagen das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ansteht. Nicolas Jackson, für den angeschlagenen Harry Kane gestartet, traf zum 4:0 (79.). Gladbach verkürzte durch Wael Mohya in der 89. Minute, nachdem die Gäste zuvor durch eine Rote Karte für Rocco Reitz in Unterzahl geraten waren. Einige Stammkräfte wie Jonathan Tah, Serge Gnabry und Michael Olise wurden geschont und können sich für die nächsten Aufgaben schonen.

Manuel Neuer: Wadenprobleme und Unsicherheit für Bergamo

Manuel Neuer spielte nur die erste Halbzeit und wurde zur Pause durch Jonas Urbig ersetzt. Der Grund: erneut Probleme mit der Wade. Sportvorstand Max Eberl kommentierte trocken: „Er ist ja auch schon 40.“ Ob Neuer in Bergamo wieder zur Verfügung steht, ist ungewiss; Kompany betonte aber, dass die Münchner personell reagieren können. Mit Musialas Comeback hat Bayern zumindest in der Offensive wieder mehr Optionen für Rotation und Belastungssteuerung vor dem Duell in der Königsklasse (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video).