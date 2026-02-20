FC Bayern News: „müssen erstmal gegen Frankfurt gewinnen“

Bayern-Trainer Vincent Kompany betonte vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, dass das Topspiel gegen Borussia Dortmund in einer Woche noch keine Rolle spiele und der volle Fokus auf dem bevorstehenden Duell liege. Kompany sagte deutlich: „Ich bin nur auf dieses Frankfurt-Spiel fokussiert. Es ist erst einmal sehr wichtig, dass wir gegen Frankfurt gewinnen.“ Für ihn gebe es „in diesem Moment keine Hierarchie von Spielen“, weshalb das Team Schritt für Schritt vorgehen müsse. Erst ab nächster Woche wolle man dann gemeinsam das Clasico-Gefühl genießen.

Kompany: Fokus auf Frankfurt

Der Belgier stellte klar, dass er das Duell gegen Dortmund nicht vorziehen werde und die Mannschaft zunächst auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Eintracht einstellt. Kompany wiederholte, dass alle Partien gleich wichtig für ihn seien und er keine Spiele höher priorisiere. Gleichzeitig verwies er darauf, dass man „schauen wir mal, was an diesem Wochenende passiert“ und dass das Team konzentriert bleiben müsse.

Gelbsperren und Personaldebatte

Beim FC Bayern stehen mit Jonathan Tah, Joshua Kimmich und Leon Goretzka gleich drei Spieler bei vier Gelben Karten, was Spekulationen ausgelöst hat, Kompany könnte sie mit Blick auf das Dortmund-Spiel schonen. Der Trainer räumte ein: „Ich kenne die Situation mit den Gelb-Sperren“, betonte aber zugleich, dass man nicht alles planen könne, weil auch Verletzungen oder andere Unwägbarkeiten auftreten könnten. „Die Gelb-Sperren sind für mich kein großes Thema. Wir müssen schlau sein, aber wir können auch nicht überschlau sein“, sagte Kompany und signalisierte somit pragmatischen Umgang mit der Personalsituation.

Vorbereitung, Wintereinbruch und Torhüterfrage

Die Vorbereitung in München lief nicht komplett nach Plan: Kompany berichtete, dass das Training am Donnerstag wegen des Wintereinbruchs unterbrochen werden musste, da die Bedingungen zu gefährlich geworden seien, und die Einheit stattdessen mit Läufen beendet wurde. Sportlich ergibt sich zudem erneut die Torhüterfrage, denn der junge Jonas Urbig wird den verletzten Kapitän Manuel Neuer im Tor vertreten. Kompany betonte das Vertrauen in den 19-Jährigen: „Man habe von Anfang an Vertrauen gezeigt. Wir sind ruhig geblieben“ — dieses Vertrauen bleibe bestehen, „egal was passiert“.

Blick auf Dortmund und Leipzig

Borussia Dortmund liegt aktuell sechs Punkte hinter Bayern und tritt am Samstagabend gegen RB Leipzig an, was die Tabelle vor dem Duell zwischen Bayern und Dortmund zusätzlich beeinflussen kann. Kompany stellte heraus, dass auch Dortmund „dieses Wochenende sein Spiel gewinnen“ müsse, doch sein Blick bleibe bei der eigenen Aufgabe gegen die Eintracht. Erst in der kommenden Woche, so der Coach, könne man sich kollektiv auf das spektakuläre Aufeinandertreffen mit Dortmund einstellen.