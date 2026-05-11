FC Bayern News: Michael Olise erreicht neue Bundesliga-Bestmarke

Michael Olise liefert für den FC Bayern eine Saison, die bereits jetzt in die Geschichtsbücher eingeht. Nach 31 Bundesliga-Einsätzen stehen für den Franzosen 15 Tore und 21 Vorlagen zu Buche. Damit hat der 24-Jährige eine Bestmarke erreicht, die es in der höchsten deutschen Spielklasse so zuvor erst einmal gab.

Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2004/05 ist Olise erst der zweite Spieler überhaupt, dem in einer Bundesliga-Spielzeit mindestens 15 Treffer und 15 Assists gelingen. Vor ihm hatte das nur Jadon Sancho geschafft, der in der Saison 2019/20 für Borussia Dortmund auf 17 Tore und 16 Vorlagen kam. Bei den Vorlagen hat Olise den früheren BVB-Profi inzwischen sogar klar übertroffen.

Bundesliga 2025/2026 31 23 8 2290′ 8 15 (0) 18 7.8 Champions League 2025-2026 13 12 1 1081′ 3 5 (0) 8 7.4 DFB Pokal 2025/2026 5 5 433′ 2 (0) 1 7.3 Gesamt: 49 40 9 3804′ 11 0 0 22 (0) 27 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 49 - Per Game In Startaufstellung 40 0.8 Per Game Minuten 3804 77.6 Per Game Tore 22 0.4 Per Game Assists 27 0.6 Per Game

Auch international liefert Olise verlässlich

Der französische Nationalspieler beschränkt sich nicht nur auf die Bundesliga. Auch auf internationaler Bühne zählt Olise zu den auffälligsten Bayern-Akteuren und reiht sich in mehreren Wettbewerben unter die produktivsten Offensivkräfte Europas ein.

In der Champions League kommt der Offensivspieler bislang auf fünf Treffer und sieben Assists in 13 Partien. Im DFB-Pokal steuerte er zwei Tore und zwei Vorlagen bei. Wettbewerbsübergreifend stehen für ihn damit aktuell 22 Tore und 30 Assists in 50 Pflichtspielen.

Laut Sofascore ist Olise in dieser Saison sogar der einzige Spieler in den Top-5-Ligen Europas, der sowohl mindestens 20 Tore erzielt als auch mindestens 20 Treffer vorbereitet hat.

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Prägender Faktor im Bayern-Spiel

Seinen Wert für die Münchner macht Olise nicht nur an nackten Zahlen fest. Mit Tempo, Technik und Kreativität prägt er zahlreiche Angriffe über die rechte Seite und sorgt regelmäßig für Gefahr im letzten Drittel.

Vor allem sein starker linker Fuß, die enge Ballführung und seine Dynamik stellen Gegenspieler immer wieder vor große Probleme. Im Zusammenspiel mit Harry Kane und Luis Díaz ist Olise inzwischen zu einem zentralen Element der Bayern-Offensive geworden.

Michael Olise gehört damit längst nicht mehr nur zu den wichtigsten Spielern des FC Bayern, sondern auch zu den spektakulärsten Offensivakteuren des europäischen Fußballs.