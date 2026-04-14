FC Bayern News: Michael Olise der nächste Weltfußballer?

Luís Figo traut Michael Olise vom FC Bayern eine ganz große Karriere zu. Der frühere portugiesische Weltstar schwärmte von dem Franzosen und sagte, dass der Flügelspieler bei anhaltender Entwicklung ein ständiger Kandidat für den Ballon d’Or sein werde.

Figo lobt Olise nach dem Hinspiel in Madrid

Bei einer Veranstaltung seines Werbepartners betfair äußerte sich der 53-Jährige vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen seinem Ex-Klub Real Madrid und den Münchnern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Im Hinspiel, das Bayern in Madrid mit 2:1 gewann, habe Olise „fantastisch“ gespielt, betonte Figo. Über den Offensivmann sagte er weiter: „Ich liebe ihn als Spieler. Wenn er so weitermacht, wird er immer ein Kandidat für den Ballon d’Or sein.“

Besonders beeindruckt zeigte sich Figo von der Qualität des Bayern-Profis auf der Außenbahn: „Er hat unglaubliche Qualitäten. Er ist momentan als Flügelspieler einzigartig.“

Bundesliga 2025/2026 27 22 5 2065′ 7 12 (0) 17 7.7 Champions League 2025-2026 10 9 1 811′ 3 3 (0) 8 7.5 DFB Pokal 2025/2026 4 4 343′ 2 (0) 1 7.3 Gesamt: 41 35 6 3219′ 10 0 0 17 (0) 26 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 41 - Per Game In Startaufstellung 35 0.9 Per Game Minuten 3219 78.5 Per Game Tore 17 0.4 Per Game Assists 26 0.6 Per Game

Auch für Real Madrid ein Thema

Auf die Frage, ob Olise auch zum Typ Spieler für die Königlichen passe, fand Figo ebenfalls klare Worte. Der französische Nationalspieler habe die Klasse, für jeden Klub der Welt aufzulaufen – „egal ob Real Madrid oder irgendein anderer“.

Gleichzeitig traut der frühere Weltfußballer seinem Ex-Klub im Rückspiel in München noch eine Wende zu. Der Rückstand sei zwar „schwer“ aufzuholen, doch wenn eine Mannschaft die Größe und die Qualität dafür habe, dann sei es Real Madrid. Entscheidend werde sein, „Bayerns Offensivstärke standzuhalten“ – und damit unter anderem Olise in den Griff zu bekommen.