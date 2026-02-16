FC Bayern News – Manuel Neuer – Nur auf Top-Niveau bekommt er neuen Vertrag

Sportvorstand Max Eberl hat eine mögliche Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer an klare Bedingungen geknüpft. Neuer, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft, müsse weiterhin auf Top‑Niveau leistungsfähig sein und Motivation sowie Anspannung für ein weiteres Jahr mitbringen. Eberl betonte, dass der Verein in den bevorstehenden Vertragsgesprächen prüfen wolle, ob sich der Schlussmann in der Lage sieht, seine Leistungen zu bestätigen. Gleichzeitig signalisiert der FC Bayern keinen Druck und sieht die Torwart‑Situation als komfortabel an.

Eberl fordert Leistungsfähigkeit und Motivation für Verlängerung

Max Eberl machte deutlich, dass eine Vertragsverlängerung von Manuel Neuer nicht automatisch erfolgt, sondern von sportlichen Kriterien abhängt. „Er muss auf Top‑Niveau leistungsfähig sein – so wie er es aktuell ist. Das müsste in der kommenden Saison auch der Fall sein“, sagte Eberl und stellte damit Leistungsvermögen und körperliche Verfassung in den Mittelpunkt der Entscheidung. Zudem nannte Eberl die Themen Motivation und Anspannung als zentrale Aspekte der bevorstehenden Vertragsgespräche: „Es geht darum, wie Manuel sich fühlt, ob er will und ob er sich in der Lage sieht, seine Leistungen noch ein weiteres Jahr lang zu zeigen.“ Der Fakt, dass Neuers Vertrag im Sommer ausläuft und er bald 40 Jahre alt wird, spielt für die Bewertung eine wesentliche Rolle.

Bayerns Torwart‑Besetzung bleibt breit aufgestellt

Der FC Bayern sieht seine Torwart‑Situation derzeit als komfortabel an und betont damit Verhandlungsstärke gegenüber der Personalie Neuer. Eberl bezeichnete Manuel Neuer trotz seines Alters weiterhin als „Top‑Torhüter in Europa“ und als „Legende“, machte aber zugleich klar, dass die Position professionell bewertet werde. Hinter Neuer steht mit Jonas Urbig ein Nachwuchskeeper bereit, Sven Ulreich bringt Erfahrung als erfahrener Rückhalt mit, und Alexander Nübel befindet sich noch auf Leihbasis beim VfB Stuttgart. Diese personelle Tiefe verschafft dem Verein Handlungsspielraum in den anstehenden Vertragsgesprächen.

Kaderplanung: weitere auslaufende Arbeitspapiere

Unabhängig von der Neuer‑Fragestellung plant der Rekordmeister bereits Veränderungen im Sommertransferfenster und in der Kaderzusammenstellung. Eberl kündigte an: „Natürlich wird es im Sommer Bewegungen im Kader geben“, wie umfangreich diese ausfallen, bleibt offen. Fest steht nach Angaben des Sportvorstands der Abschied von Nationalspieler Leon Goretzka; außerdem laufen die Arbeitspapiere von Sven Ulreich, Raphael Guerreiro und der Leihgabe Nicolas Jackson aus.