FC Bayern News: Legende Sepp Maier traut Jonas Urbig Neuer-Nachfolge zu

Torwart-Legende Sepp Maier sieht Jonas Urbig als realistische Option für die Neuer-Nachfolge beim FC Bayern. Maier fordert, dem 22-Jährigen eine Chance zu geben und Geduld zu zeigen: Urbig habe die Voraussetzungen, könne Manuel Neuer folgen. Gleichzeitig warnt Maier vor dem enormen Druck beim Rekordmeister und betont, dass Konstanz über die gesamte Saison nötig sei. Zudem bleibt Neuers Zukunft offen – Maier äußert Zweifel, dass der 39-Jährige noch lange weitermacht.

Maier: Urbig als Neuer-Nachfolge

Sepp Maier machte im Interview deutlich, dass Jonas Urbig das Potenzial besitzt, Manuel Neuer beim FC Bayern nachzufolgen. Er forderte ausdrücklich, dem jungen Torwart eine Chance zu geben und ihn nicht vorschnell zu verurteilen. Maier betonte, dass Urbig die nötigen Voraussetzungen mitbringt, nannte aber auch die mentalen Anforderungen, die mit der Nachfolge eines Weltklassekeepers verbunden sind.

Geduld und Saison-Konstanz sind entscheidend

Maier unterstrich, dass beim FC Bayern nicht einzelne starke Auftritte genügen: „Es genügt … nicht, wenn du sieben, acht gute Spiele machst. Du musst die ganze Saison gut spielen.“ Damit machte er klar, dass Einsatzzeiten, Formkonstanz und Zuverlässigkeit über 34 Ligaspiele und internationale Wettbewerbe hinweg entscheidend sind. Gleichzeitig warnte er vor dem wirtschaftlichen Druck beim Klub: Sollte Urbig Pech haben, „könnte es schon sein, dass der FC Bayern wieder jemanden kauft für 100 Millionen“, so Maier.

Unsicherheit um Neuers Perspektive

Die Frage, wie lange Manuel Neuer noch die Nummer eins beim Rekordmeister bleibt, bleibt offen. Maier äußerte Zweifel, dass Neuer noch ein oder zwei weitere Spielzeiten absolute Stabilität bieten kann, weil die Belastung im täglichen Torwarttraining und die Regeneration im Alter zunehmen. In dem Kontext betonte Maier, wie wichtig der richtige Zeitpunkt für den Abschied ist und dass der Klub vorbereitet sein muss, falls ein Übergang notwendig wird.