FC Bayern News: Kurz vor dem Tor-Rekord!

Der FC Bayern ist kurz vor dem Tor-Rekord: Nach dem jüngsten Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach steht die Torfabrik der Münchner bereits bei 92 Saisontreffern nach 25 Spieltagen. Damit knackten die Bayern die 90-Tore-Marke so früh wie kein anderes Team in der Bundesliga-Historie. Selbst ohne Harry Kane erzielte die Mannschaft diese Marke und bleibt auf Rekordkurs. An der Säbener Straße und auf dem Platz läuft die Offensive auf Hochtouren — die Rekordjagd nimmt immer deutlicher Formen an.

Bayern auf Rekordkurs

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Nach 25 Spieltagen haben die Bayern 92 Tore erzielt und fehlen damit nur noch neun Treffer, um den historischen Rekord aus der Saison 1971/72 zu knacken. Die aktuelle Torausbeute entspricht einem Schnitt von rund vier Toren pro Partie; sollte diese Effizienz bestehen bleiben, könnten die Münchner am Saisonende sogar bei etwa 125 Treffern landen. Gleichzeitig zeigt die Statistik, wie konstant die Mannschaft trifft: Die Torfabrik läuft seit 37 Spielen ohne Unterbrechung und generiert laufend Großchancen sowie späte Treffer in der Schlussviertelstunde.

Tore und Spiele der Clubs

1 FC Bayern München 25 92 2 TSG 1899 Hoffenheim 25 53 3 Borussia Dortmund 25 53 4 VfB Stuttgart 25 50 5 Bayer 04 Leverkusen 25 48 6 Eintracht Frankfurt 25 48 7 RB Leipzig 25 48 8 SC Freiburg 25 37 9 VfL Wolfsburg 25 34 10 1.FC Köln 25 34 11 FC Augsburg 25 31 12 1. FC Union Berlin 25 30 13 1. FSV Mainz 05 25 29 14 SV Werder Bremen 25 29 15 Borussia Mönchengladbach 25 28 16 Hamburger SV 25 28 17 1. FC Heidenheim 25 24 18 FC St. Pauli 25 23

Kane & Co.: Wer treibt die Offensive an?

Harry Kane bleibt der Motor der Offensive mit 30 Saisontreffern, wobei nur Robert Lewandowski in den ersten 25 Spieltagen einer Bundesliga-Saison häufiger traf (32 Tore). Der Engländer arbeitet trotz einer kleineren Blessur weiter an seinem persönlichen Rekord und damit an der Rekordjagd des Klubs. Ergänzt wird Kane von Luis Díaz und Michael Olise: Kane und Díaz stehen gemeinsam bei 44 Treffern, das Trio mit Olise kommt auf 54 Tore nach 25 Spieltagen — eine außergewöhnliche Effizienz in der Offensivreihe.

Harry Kane Statistiken 2025/2026

Champions League 2025-2026 8 7 1 609′ 8 (2) 7.8 Bundesliga 2025/2026 24 22 2 1948′ 1 30 (10) 5 7.9 DFB Pokal 2025/2026 4 4 357′ 1 6 (2) 7.4 Gesamt: 36 33 3 2914′ 2 0 0 44 (14) 5 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 36 - Per Game In Startaufstellung 33 0.9 Per Game Minuten 2914 80.9 Per Game Tore 44 1.2 Per Game Assists 5 0.1 Per Game

Historische Vergleiche und Klubrekorde

Die Bayern stellen nicht nur aktuelle Bestmarken auf, sondern nähern sich auch historischen Mannschaftsrekorden. Die 27 erzielten Tore in der Schlussviertelstunde markieren einen neuen Vereinsrekord und sind gleichzeitig der zweitbeste Wert in der Bundesliga-Geschichte. Historische Duos und Trios liefern die Referenzpunkte: Grafite und Edin Džeko kamen in Wolfsburgs Meistersaison 2008/09 gemeinsam auf 54 Tore in der kompletten Saison, während Gerd Müller, Uli Hoeneß und Franz Roth 1971/72 zusammen 65 Treffer erzielten — dem aktuellen Münchner Trio fehlen dafür noch elf Tore.

Spielverlauf, Effizienz und Ausblick

Im jüngsten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach zeigte sich erneut die spielerische Dominanz der Bayern: Auch ohne Kane sorgte die Mannschaft für zahlreiche Großchancen und eine hohe Torausbeute. Die Konstanz in der Offensive resultiert aus cleveren Kombinationen, Präzision in der letzten Linie und einer starken Abschlussquote bei Standardsituationen und schnellen Umschaltmomenten. Wenn die Mannschaft an der Säbener Straße diese Torgefahr hält und die Chancenverwertung weiterhin auf diesem Niveau bleibt, rückt der historische Tor-Rekord in greifbare Nähe.