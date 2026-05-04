FC Bayern News: kurioser Shop-Fehler – Adidas verkauft neue Heimtrikots von Kingsley Coman!

Adidas sorgt mit Coman-Trikot für kuriosen Shop-Fehler

Wie wir berichtet haben, hat der FC Bayern am Montagvormittag sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt. Schon am Mittwoch im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain sollen die Profis das neue Jersey erstmals tragen, doch im Onlinehandel tauchte plötzlich auch noch ein Trikot von Kingsley Coman auf, obwohl der Franzose seit fast neun Monaten nicht mehr für die Münchner spielt.

Der Fehler fiel ausgerechnet beim Bayern-Sponsor und Anteilseigner Adidas auf, der 8,33 Prozent der Anteile an der FC Bayern München AG hält. Im Online-Shop wurden am Montagnachmittag noch die neuen Trikots mit Comans Flock und seiner früheren Rückennummer 11 angeboten. Der Preis lag bei 100 Euro in der Standardversion und bei 150 Euro in der Authentic-Variante.

Neues FC Bayern Trikot 2026/2027

Coman längst in Saudi-Arabien

Für den Offensivmann passt das Angebot schon lange nicht mehr zur Realität. Seit Sommer 2025 steht der 29-Jährige nicht mehr beim deutschen Meister unter Vertrag. Mitte August wechselte der Final-Held von Lissabon, der 2020 im Endspiel gegen PSG per Kopf das 1:0 erzielte, nach zehn Jahren für rund 30 Millionen Euro zu Al-Nassr. Dort spielt der Flügelspieler nun an der Seite von Cristiano Ronaldo, der 41 Jahre alt ist.

Bayern setzt beim PSG-Duell auf das neue Heimtrikot

Unabhängig von der Panne soll das neue Heimtrikot gegen Paris zum Glücksbringer werden. Die Münchner treten darin erstmals in einem besonderen Königsklassen-Spiel an. Auf der Klub-Homepage beschreibt Bayern das Design als Symbol für das, was den Verein ausmacht: „Das Team um Joshua Kimmich, Michael Olise und Harry Kane trägt in diesem besonderen Spiel ein Trikot, das für alles steht, was den Klub ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt wie gemacht für große Momente.“

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Nach dem 4:5 im Hinspiel braucht die Mannschaft von Vincent Kompany, 40, gegen PSG einen Sieg mit einem Tor Unterschied für die Verlängerung und einen Erfolg mit zwei Treffern Vorsprung für den direkten Sprung ins Finale am 30. Mai in Budapest.

Neues FC Bayern Trikot 2026/2027

Im Bayern-Shop nur Jackson, nicht Coman

Während Adidas den Coman-Flock noch im Sortiment hatte, war das neue Trikot im Bayern-Shop nicht mit dem Namen des Franzosen erhältlich. Dort wird stattdessen die eigentliche Rückennummer 11 von Leihspieler Nicolas Jackson angeboten, der für 16,5 Millionen Euro vom FC Chelsea ausgeliehen ist.