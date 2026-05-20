FC Bayern News: Kompany mit Vertrag bis 2029 und „Unverkäuflich“

Herbert Hainer sieht Vincent Kompany langfristig fest beim FC Bayern verankert. Der Präsident stellte klar, dass es für den Chefcoach des Rekordmeisters keine Ablösesumme gebe und bezeichnete ihn als unverkäuflich. Kompany besitzt in München einen Vertrag bis 2029, der den Bayern laut Hainer Sicherheit gibt.

Hainer schließt einen Bayern-Abgang aus

Gegenüber der Sport Bild erklärte Hainer mit Blick auf mögliche Begehrlichkeiten von außen: „Bei Spielern heißt es oft: unverkäuflich. Und für einen Kompany gibt es keine Ablösesumme, er ist unverkäuflich. Vincent hat einen Vertrag bis 2029, das gibt uns Sicherheit – und hoffentlich bleibt er noch viel, viel länger. Er hat sich hier bei uns einen Namen gemacht“

Die Münchner hatten Kompanys Arbeit im vergangenen Oktober bereits mit einer vorzeitigen Verlängerung um zwei weitere Jahre honoriert. Mit dem Belgier an der Seitenlinie gewann Bayern in dessen Debütsaison die deutsche Meisterschaft und verteidigte den Titel in der laufenden Spielzeit erneut in der Bundesliga.

Erfolge in Bundesliga, Champions League und Pokal

Auch international spielte der FC Bayern unter Kompany eine starke Saison. Das Team erreichte das Halbfinale der Champions League und zog zudem ins Endspiel des DFB-Pokals ein, das am kommenden Samstag um 20.00 Uhr live bei ARD und Sky gegen den VfB Stuttgart steigt.

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Parallel dazu kursieren Spekulationen, dass Pep Guardiola Manchester City nach dieser Saison verlassen könnte. Kompany wäre dabei für den englischen Spitzenklub ein naheliegender Name, weil er zwischen 2008 und 2019 selbst für die Citizens spielte. Hainer sieht den 38-Jährigen dennoch weiter in München und sagt: „Vielleicht trainiert er irgendwann mal Manchester City, weil er früher ja dort gespielt hat. Seine erfolgreiche Arbeit macht Spitzenvereine generell auf ihn aufmerksam. Er ist jung und hat viele Jahre als Trainer vor sich. Aber er fühlt sich mit seiner Familie in München sehr wohl.“

Hainer schwärmt vom Arbeitsethos

Besonders beeindruckt zeigte sich der 71-Jährige vom täglichen Einsatz des Belgiers. „Vincent ist der Erste, der in der Früh an der Säbener Straße ist, und der Letzte, der geht. Wenn wir nach Auswärtsspielen zurück nach München fliegen, sehe ich, wie er schon im Flieger am Laptop alle Spielszenen durchgeht und seinen Trainerstab für die ersten Analysen zu sich holt. Dieser Fleiß überträgt sich nicht nur auf die Mannschaft, sondern auf den gesamten Verein. Kompany ist ein Upgrade“, sagte Hainer.