FC Bayern News: Hoeneß liebt Kane & hofft auf weitere 3-4 Jahre

Uli Hoeneß drängt auf eine Verlängerung des Vertrages von Harry Kane beim FC Bayern und lobt den Angreifer in höchsten Tönen. Der Ehrenpräsident betont, dass Kane und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen und verweist auf die vertragliche Situation bis Sommer 2027. Hoeneß sieht den 32-Jährigen noch mehrere Jahre auf Top-Niveau spielen und nennt konkrete Gründe für dessen Wert für die Mannschaft. Gleichzeitig nennt er die Ablösesumme und vergleicht Kanes Marktwert mit teuren Transfers anderer Klubs. Kane ist derzeit bei der englischen Nationalmannschaft.

Vertragswunsch und Ausstiegsklausel

Ehrenpräsident Uli Hoeneß wünscht sich eine Vertragsverlängerung des Torgaranten Harry Kane bei Bayern München. „Das wäre ein Traum“, sagte Hoeneß dem kicker und ergänzte: „Er hat seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schonmal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist. Was ich höre und spüre: dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen.“ Diese Aussagen untermauern Hoeneß‘ Hoffnung auf eine langfristige Zusammenarbeit und berühren Vertragsdauer, Ausstiegsklausel und die familiäre Integration des Spielers in München.

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Vertrag bis Sommer 2027 und Perspektive auf weitere Jahre

Hoeneß hebt explizit hervor, dass die Ausstiegsklausel nicht gezogen wurde und Kane damit „auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist.“ Zugleich sieht Hoeneß beim 32-Jährigen kein nahes Ende. „Er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er kann auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen.“ Dennoch relativiert der Ehrenpräsident die Planbarkeit: „Man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt…“ Damit adressiert er sowohl sportliche Langlebigkeit als auch die Marktdynamik im globalen Transfergeschäft.

Ablösesumme, Marktwert und Transferbewertung

Hoeneß erinnert an die gezahlte Ablösesumme bei Kanes Verpflichtung und bezeichnet den Transfer als gutes Geschäft: Die Bayern hatten bei Kanes Verpflichtung 95 Millionen Euro Ablöse bezahlt – ein Schnäppchen, meinte Hoeneß. Er zieht dabei einen direkten Marktwert-Vergleich zu einem anderen hohen Transfer: „Der Alexander Isak von Liverpool, der hat 150 Millionen Euro gekostet. Wenn der 150 wert ist, ist Harry 250 Millionen Euro wert.“ Die Aussage thematisiert Ablösesumme, Marktwert und die wirtschaftliche Einordnung von Arbeitspapieren im internationalen Vergleich.

Entwicklung unter Vincent Kompany

Hoeneß sieht in München die Reifung Kanes zum kompletten Stürmer und schreibt viel der Arbeit des Chefcoachs zu. Beim FC Bayern sei Kane zum kompletten Stürmer gereift. „Dieses läuferische Element hat er unter dem Vincent Kompany entdeckt. Er ist bei jeder Standardsituation mit in der eigenen Box. Und die Pässe! Der spielt ja aus dem Stand 70-Meter-Pässe auf den Olise, das ist ein Wahnsinn“, schwärmte Hoeneß. Diese Beobachtungen betreffen Spielweise, Laufbereitschaft, Standardsituationen und die Spielübersicht des Nummer‑9.

Spielweise: Läuferisches Element, Standards und Passspiel

Hoeneß betont konkret das zusätzlich gewonnene läuferische Element und Kanes Einbindung bei ruhenden Bällen. Er hebt hervor, dass Kane „bei jeder Standardsituation mit in der eigenen Box“ ist, was dessen defensive und offensive Präsenz unterstreicht. Zudem lobt Hoeneß das lange Passspiel: „Der spielt ja aus dem Stand 70-Meter-Pässe auf den Olise, das ist ein Wahnsinn“, womit er Kanes Fähigkeit zur Spielverlagerung und Präzision des langen Balls beschreibt.

Charakter, Vorbildfunktion und Kabinenwirkung

Neben sportlichen Fähigkeiten rühmt Hoeneß auch die Persönlichkeit des Angreifers und seine Wirkung innerhalb des Teams. Dazu habe Kane einen „guten Charakter“ und sei „ein Vorbild für unsere jungen Spieler, in der Kabine schauen die Jungs zu ihm auf. Wir können nur stolz sein, dass wir den in unseren Reihen haben.“ Diese Aussagen betonen Führungsqualitäten, Vorbildwirkung für Talente und die Bedeutung für das Mannschaftsklima an der Säbener Straße.

Zukunftsprognose für den Klub unter Vincent Kompany

Hoeneß prophezeite seinem Klub insgesamt positive Perspektiven, sofern der Chefcoach seine Entwicklung fortführt. Überhaupt prophezeite der einstige Profi, Manager und Präsident „seinem“ Klub gute Jahre. „Wenn es dem Vincent gelingt, weiter diese jungen und hungrigen Leute einzubauen, wird es eine große Zukunft für Bayern München.“