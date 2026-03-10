FC Bayern News: Eberl spricht Klartext zu Neuer-Zukunft und Urbigs WM-Chance

Sportvorstand Max Eberl zieht bei FC Bayern klare Grenzen: Die wieder aufgetretene Wadenverletzung von Manuel Neuer ändert nichts an den Planungen rund um die Neuer-Zukunft. Neuer soll die Muskulatur in Ruhe auskurieren, eine genaue Ausfallzeit nennt Eberl nicht. Ersatzkeeper Jonas Urbig steht im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo erneut im Tor und kann sich damit für größere Aufgaben empfehlen – auch für die WM-Nominierung, so Eberl, hängt alles von Leistung ab.

Neuer-Ausfall: Diagnose, Reha und Konsequenzen

Manuel Neuer zog sich im ersten Einsatz nach einem Muskelfaserriss erneut eine Verletzung an der linken Wade zu. Eberl betonte vor dem Abflug nach Bergamo, dass der Klub die Diagnose ernst nehme, die konkrete Ausfallzeit jedoch nicht mit Druck versehen wolle: „Ich möchte keine Zeit sagen, um keinen Druck aufzubauen. Er soll es in Ruhe auskurieren.“ Damit stellt der Verein die medizinische Reha und die Belastungssteuerung in den Mittelpunkt, um einen nachhaltigen Heilungsverlauf der Muskulatur zu gewährleisten.

Neuer-Zukunft: Vertragsende, Alter und Entscheidungsprozess

Der Vertrag von Manuel Neuer läuft im Sommer aus; seine Zukunft über das Vertragsende hinaus bleibt offen. Eberl verwies auf die Altersfrage und die gemeinsame Entscheidungsfindung: „Wir wissen, in welchem Alter Manu ist. Wir haben immer gesagt, jetzt soll er erst mal 40 Jahre werden Ende März. Und dann werden wir uns in Ruhe hinsetzen und sprechen.“ Damit signalisiert der Klub, dass weder ein übereilter Abschied noch eine vorzeitige Festlegung erfolgen soll. Die sportliche Leitung will die Situation in Ruhe an der Säbener Straße mit dem Torwart klären und die nächste Schritte gemeinsam mit Neuer abstimmen.

Urbig zur WM? Entwicklung, Einsätze und Perspektive

Jonas Urbig übernimmt erneut die Nummer eins, wenn Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta spielt. Eberl lobte Urbig ausdrücklich: „Jonas hat für mich eine Super-Entwicklung genommen“, und zeigte sich entspannend: „null komma null Sorge“, wenn Urbig im Tor stehe. Der 20xx (Anmerkung: Alter nur nennen, wenn gesichert) Keeper kommt in dieser Saison auf elf Pflichtspieleinsätze und vertrat Neuer bereits im Topspiel gegen Borussia Dortmund. Zur möglichen WM-Nominierung hielt sich Eberl zurück: „Jonas soll jetzt morgen seine Rolle spielen. Was soll ich sagen? Ich bin nicht Sportdirektor der Nationalmannschaft, sondern Sportvorstand des FC Bayern.“ Zugleich machte er deutlich: Leistung öffnet Türen: „Wenn er gute Leistung bringt, ist, glaube ich, jeder Spieler ein Kandidat.“