Mega-Streichliste? Acht Stars könnten den FC Bayern im Sommer verlassen – trotz jüngster Vertragsverlängerungen laufen die Planungen an der Säbener Straße auf Hochtouren. Klar ist bereits: Leon Goretzka hat seinen Abschied bestätigt. Weitere Profis stehen vor offenen Arbeitspapieren oder dürften den Rekordmeister verlassen, sei es auslaufender Vertrag, Leihen oder wirtschaftlich sinnvolle Ablösesummen. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund arbeiten an einer Balance aus sportlicher Qualität und finanzieller Vernunft.

Geplante Abgänge: Mega-Streichliste beim FC Bayern

Die Liste möglicher Abgänge umfasst nach aktuellem Stand acht Namen: Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson, Sven Ulreich, Minjae Kim, Manuel Neuer, Konrad Laimer und Wisdom Mike. Einige Entscheidungen stehen bereits fest, bei anderen dreht sich alles um Vertragsdauer, Marktwert und mögliche Kaufoptionen. Intern an der Säbener Straße bewertet der Klub Rollen und Perspektiven neu – dabei spielen Berater-Gespräche, Marktanalyse und potenzielle Ablösesummen eine große Rolle. Gleichwohl betonen die Verantwortlichen, nur wirtschaftlich sinnvolle Offerten in Erwägung zu ziehen.

Goretzka bestätigt Abschied

Leon Goretzka wird den Rekordmeister nach acht Jahren verlassen. Der Mittelfeldspieler hat sich für eine neue Herausforderung entschieden; die Premier League gilt als wahrscheinlichstes Ziel. Arsenal wird seit Monaten mit ihm in Verbindung gebracht, zudem fielen zuletzt Namen wie AC Milan und Atlético Madrid. Für die Kaderplanung am Bayern-Campus bedeutet sein Weggang, dass die Verantwortlichen die Zentrale neu besetzen und mögliche Ersatzkandidaten sowie Vertragsmodalitäten prüfen müssen.

Vertragssituationen: Guerreiro, Jackson und Laimer

Raphaël Guerreiro steht aufgrund eines auslaufenden Arbeitspapiers vor einer ungewissen Zukunft. Eine Verlängerung ist derzeit nicht in Sicht, intern wird seine Rolle am Flügel neu bewertet; ein Wechsel zurück nach Portugal, etwa zu Benfica Lissabon, wird wiederholt spekuliert. Nicolas Jackson dürfte nach seiner Leihe zu seinem Stammklub zurückkehren, da die kolportierte Kaufoption über 65 Millionen Euro für die Münchner als unrealistisch gilt; sportlich konnte er sich bislang nicht nachhaltig durchsetzen. Bei Konrad Laimer ziehen sich die Gespräche über eine Verlängerung über 2027 hinaus hin; eine Einigung gilt zwar als möglich, doch bislang blieb die Entscheidung offen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Die wohl größte Personalfrage betrifft Manuel Neuer: Der 39-Jährige muss entscheiden, ob er ein weiteres Jahr dranhängt oder seine Karriere beendet. Seine Entscheidung beeinflusst unmittelbar Sven Ulreich; dessen Vertrag läuft aus und viel hängt an Neuers Wahl. Ulreich könnte als Nummer zwei weitermachen oder eine andere Funktion im Klub übernehmen – seine Erfahrung bleibt insbesondere mit Blick auf Jonas Urbig wertvoll. Verteidiger Minjae Kim wird seit Monaten als Verkaufskandidat gehandelt; konkreten Angeboten liegen bislang nicht vor, doch Interesse aus der Premier League, unter anderem von Chelsea und Tottenham, soll bestehen. Youngster Wisdom Mike soll dem Vernehmen nach sein Arbeitspapier verlängern und anschließend für Spielpraxis verliehen werden. Für Max Eberl und Christoph Freund wird der Transfersommer damit zur Bewährungsprobe: mehrere Baustellen, zahlreiche offene Personalien und die Notwendigkeit, sportliche Kaderplanung und wirtschaftliche Vorgaben zu verbinden.