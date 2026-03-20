FC Bayern News & die Länderspielpause: Münchner Sorgen mit Blick auf den Bayern Spielplan

Der Blick auf den Bayern Spielplan bereitet dem FC Bayern in dieser Woche Sorge: Die anstehende März-Länderspielpause könnte den Kader dezimieren und damit die Chancen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League beeinträchtigen. Uli Hoeneß sieht die Meisterschaft als gesichert, beim Triple bleibt er skeptisch – weil vor allem die Gesundheit der Spieler entscheidet. Sportvorstand Max Eberl und Vorstandsboss Jan‑Christian Dreesen warnen vor einem Déjà‑vu nach der Verletzungswelle in der letzten Pause. Trainer Vincent Kompany betont die Unplanbarkeit internationaler Einsätze, hofft aber, dass diesmal viele seiner Spieler geschont werden.

Länderspielpause als Risiko für den Bayern-Kader

Die März-Länderspielpause fällt für den FC Bayern in eine kritische Phase vor den zentralen Wochen im Titelkampf. Eberl sagte: „Ich will nichts heraufbeschwören, aber wir wissen, dass uns die letzte März-Länderspielpause gegen Inter Mailand das Genick gebrochen hat.“ Vor einem Jahr hatte sich das Team durch mehrere Nationalspiele deutlich geschwächt, weil Schlüsselspieler verletzt zurückkamen oder ausfielen. Kompany verweist auf einen wichtigen Unterschied: „Letztes Jahr waren es Pflichtspiele, jetzt sind es Freundschaftsspiele.“ Viele Nationaltrainer hätten bereits signalisiert, dass ihre Akteure wahrscheinlich nicht zwei Spiele absolvieren werden – das könnte die Belastungssteuerung positiv beeinflussen.

FC Bayern Spielplan für die nächsten Wochen

Bundesliga SC Freiburg - - FC Bayern München Champions League Real Madrid - - FC Bayern München Bundesliga FC St. Pauli - - FC Bayern München Champions League FC Bayern München - - Real Madrid Bundesliga FC Bayern München - - VfB Stuttgart DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen - - FC Bayern München Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - FC Bayern München

Verletzungsbilanz: Wer fehlt jetzt und wer war zuletzt angeschlagen?

Die Liste der zuletzt verletzten und gesperrten Spieler bleibt lang. Vor zwölf Monaten fielen Dayot Upamecano und Alphonso Davies sowie Manuel Neuer, Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala und Kingsley Coman aus. Auch diesmal gibt es bereits mehrere Ausfälle: Sven Ulreich, Jonathan Tah (Gelbsperre), Davies, Jamal Musiala (als Sorgenkind), Luis Díaz und Nicolas Jackson (beide Rotsperre) werden fehlen. Kapitän Manuel Neuer ist noch nicht vollständig wiederhergestellt und wird gegen Union Berlin wohl passen müssen. Der angeschlagene Aleksandar Pavlovic steht laut Kompany allerdings bereit.

Gesundheit, Diagnose und Reha: Säbener Straße unter Druck

Bei Bayern dreht sich aktuell vieles um medizinische Diagnose, Ausfallzeit und die Organisation von Reha- und Mannschaftstraining auf der Säbener Straße. Klubführung und Trainerteam betonen, dass Gesundheit nur bedingt beeinflussbar ist: „Das haben wir nicht im Griff“, sagte Kompany und erinnerte an die Phasen, in denen das Team plötzlich mehrere Spieler verloren habe. Gleichzeitig ist die Belastungssteuerung in Freundschaftsspielen eine Chance, die Reha‑Pläne zu schützen und Ausfallzeiten zu minimieren.

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Blick auf das Programm: Union Berlin vor der Pause

Bevor die Länderspielpause beginnt, steht für Bayern das Heimspiel gegen Union Berlin an (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Kompany warnt vor dem Gegner: „Was die machen, ist bemerkenswert. Man kennt ihre Stärke, wir wissen, wie unangenehm das sein kann.“ Ein Sieg gegen Union wäre wichtig, um im Ligabetrieb Ruhe für die „Crunchtime“ in Pokal und Königsklasse zu haben und Kräfte für die Highlights zu schonen.