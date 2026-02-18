FC Bayern News: Brisante Hummels-Analyse auf Amazon Prime zum Kompany-Team

Mats Hummels wirft dem FC Bayern offen Unsicherheit vor und sagt: „Ich habe jetzt viele Spiele in den letzten Wochen gesehen, wo sie wirklich klar nachgelassen haben.“ Der 37‑jährige Ex‑Bayern‑ und BVB‑Verteidiger äußerte die brisante Einschätzung am Dienstag am Rande des Champions‑League‑Spiels von Borussia Dortmund gegen Bergamo (2:0) in seiner Rolle als Experte bei Amazon Prime. Hummels nennt als Beispiele die Punktverluste gegen Augsburg (1:2) und den Hamburger SV (2:2) und sieht damit auch die Bedeutung des kommenden Meister‑Gipfels im Signal‑Iduna‑Park am 28. Februar erhöht. Gleichzeitig betont er, dass Bayern wegen Rückkehrern wie Alphonso Davies und Jamal Musiala sowie wegen der individuellen Klasse weiter Chancen in der Königsklasse hat.

Hummels kritisiert FC Bayern: „Klar nachgelassen“

Mats Hummels stellte klar, dass er Bayerns aktuelle Form als unsicherer einschätzt als noch vor einigen Wochen. Er hebt hervor, dass die Münchner in den jüngsten Partien deutlich an Dynamik verloren hätten, was sich in den Punktverlusten gegen Augsburg und den HSV zeigte. Hummels‘ Analyse kommt aus der Perspektive eines erfahrenen Innenverteidigers und TV‑Experten und erhöht die Spannung vor dem Duell Dortmund gegen Bayern Ende Februar.

Konkrete Gründe: Rückkehrer, Belastung und Spielrhythmus

Hummels nennt als Ursachen die Rückkehr verletzter Schlüsselspieler wie Alphonso Davies (nach Kreuzbandriss) und Jamal Musiala (nach Wadenbeinbruch), die noch Nachholbedarf beim Spielrhythmus hätten. Zugleich sieht er Belastungsaspekte: Einige Spieler seien „überspielt“, weil sie zu viele Partien in kurzer Zeit absolviert hätten und dadurch Regenerationsbedarf bestünde. Diese Kombination aus fehlender Spielpraxis bei Rückkehrern und hoher Belastung erklärt für ihn die temporäre Schwächephase.

Auswirkungen auf Meisterschaft und Champions League

Trotz der Kritik bleibt Hummels optimistisch: Er könne sich vorstellen, „dass wir Ende März davon reden, dass der FC Bayern wieder einer der drei Topfavoriten in der Champions League ist.“ Aktuell stehen die Bayern als Tabellenzweiter in der Gruppenphase bereits direkt im Achtelfinale, wo im März ein Gewinner der Playoffs wartet. Sportlich bleibt die Lage in der Bundesliga eng: Zwischen Dortmund und Bayern trennen inzwischen nur noch sechs Zähler, sodass das Signal‑Iduna‑Park‑Duell zum Schlüsselspiel im Meisterrennen werden könnte.