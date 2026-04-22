FC Bayern News & Aufstellungen: Wer überträgt Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Free-TV? Update 20:10

Am heutigen Mittwochabend, 22. April 2026, um 20:45 Uhr steigt in der BayArena das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Es ist das Duell zweier Bundesliga-Giganten um einen Platz im Finale in Berlin. Und das Beste: Die Partie läuft live und kostenlos im ZDF. DFB Pokal Spielplan Halbfinale: Warum wird an einem Donnerstag gespielt?

Übertragung: Leverkusen gegen Bayern live im ZDF. Kostenlos!

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Leverkusen und Bayern wird live und kostenlos im ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer kein Fernsehen schaut, kann das Spiel alternativ gratis im Livestream auf Joyn oder in der ZDF-Mediathek verfolgen. Sky- und WOW-Abonnenten können das Halbfinale zusätzlich über ihre Plattformen sehen.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale | | BayArena | - 20:45 Bayer 04 Leverkusen N U S S N 0 : 2 Endergebnis FC Bayern München S S S S S Harry Kane 22' Luis Díaz 90'+3' Tore 22' Tor Harry Kane Assist: Jamal Musiala) 90' +3 Tor Luis Díaz Assist: Leon Goretzka) 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 8 Robert Andrich 4 J. Quansah 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 25 E. Palacios 21 Lucas Vázquez 23 Nathan Tella 30 I. Maza 14 Patrik Schick 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Kommentatoren & Moderatoren Leverkusen gegen Bayern

Experten: Christoph Kramer & Per Mertesacker

Moderation: Sven Voss

Kommentiert von: Oliver Schmidt

Titelverteidiger gegen Pokal-Gigant. Was erwartet uns?

Bayer 04 Leverkusen marschierte mit beeindruckender Souveränität ins Halbfinale: Sonnenhof Großaspach 4:0, Paderborn 4:2 nach Verlängerung, Borussia Dortmund 1:0 auswärts, St. Pauli 3:0. Die Werkself kassierte in den letzten drei Pokalrunden kein einziges Gegentor. Trainer Xabi Alonso schickt sein Team hochmotiviert in dieses Prestige-Duell.

Bayern zeigt sich nach anfänglichen Mühen immer überzeugender: Nach einem nervenaufreibenden 3:2 in letzter Minute bei Wehen Wiesbaden starteten die Münchner durch – Köln 4:1, Union Berlin 3:2, RB Leipzig 2:0. Dazu kommen der mögliche frische Bundesliga-Titel und das Selbstbewusstsein nach dem Champions-League-Halbfinale gegen PSG. Bayern ist leichter Favorit – doch in der BayArena, vor heimischem Publikum, ist Leverkusen eine echte Macht.

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Offizielle Aufstellungen heute Abend

Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?

Leverkusen offizielle Aufstellung

Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.

FC Bayern offizielle Aufstellung

Neuer. Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.

Liveticker heute Bayern gegen Leverkusen

20:10 Uhr Die Aufstellungen sind da! Leverkusen offizielle Aufstellung

Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick. FC Bayern offizielle Aufstellung

Neuer. Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.