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FC Bayern News & Aufstellungen: Wer überträgt Bayer Leverkusen gegen FC Bayern im Free-TV? Update 20:10

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Am heutigen Mittwochabend, 22. April 2026, um 20:45 Uhr steigt in der BayArena das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Es ist das Duell zweier Bundesliga-Giganten um einen Platz im Finale in Berlin. Und das Beste: Die Partie läuft live und kostenlos im ZDF. DFB Pokal Spielplan Halbfinale: Warum wird an einem Donnerstag gespielt?

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DFB-Pokal Auslosung TV ZDF Übertragung live * Olympiasieger zieht die Lose fürs DFB-Pokal Halbfinale (Foto Depositphotos.com)
DFB-Pokal Auslosung TV ZDF Übertragung live * Olympiasieger zieht die Lose fürs DFB-Pokal Halbfinale (Foto Depositphotos.com)

Übertragung: Leverkusen gegen Bayern live im ZDF. Kostenlos!

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Leverkusen und Bayern wird live und kostenlos im ZDF übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer kein Fernsehen schaut, kann das Spiel alternativ gratis im Livestream auf Joyn oder in der ZDF-Mediathek verfolgen. Sky- und WOW-Abonnenten können das Halbfinale zusätzlich über ihre Plattformen sehen.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale |
| BayArena | 22.4.2026-20:45
Bayer 04 Leverkusen
N U S S N
0 : 2
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
Harry Kane
22'
Luis Díaz
90'+3'
| Schiedsrichter: F. Zwayer | Halbzeit: 0-1
Tore
22'
Tor
Harry Kane (Assist: Jamal Musiala)
90'
+3
Tor
Luis Díaz (Assist: Leon Goretzka)
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
8
Robert Andrich
4
J. Quansah
20
Álex Grimaldo
24
Aleix García
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
23
Nathan Tella
30
I. Maza
14
Patrik Schick
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Kommentatoren & Moderatoren Leverkusen gegen Bayern

  • Experten: Christoph Kramer & Per Mertesacker
  • Moderation: Sven Voss
  • Kommentiert von: Oliver Schmidt

Titelverteidiger gegen Pokal-Gigant. Was erwartet uns?

Bayer 04 Leverkusen marschierte mit beeindruckender Souveränität ins Halbfinale: Sonnenhof Großaspach 4:0, Paderborn 4:2 nach Verlängerung, Borussia Dortmund 1:0 auswärts, St. Pauli 3:0. Die Werkself kassierte in den letzten drei Pokalrunden kein einziges Gegentor. Trainer Xabi Alonso schickt sein Team hochmotiviert in dieses Prestige-Duell.

Bayern zeigt sich nach anfänglichen Mühen immer überzeugender: Nach einem nervenaufreibenden 3:2 in letzter Minute bei Wehen Wiesbaden starteten die Münchner durch – Köln 4:1, Union Berlin 3:2, RB Leipzig 2:0. Dazu kommen der mögliche frische Bundesliga-Titel und das Selbstbewusstsein nach dem Champions-League-Halbfinale gegen PSG. Bayern ist leichter Favorit – doch in der BayArena, vor heimischem Publikum, ist Leverkusen eine echte Macht.

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Offizielle Aufstellungen heute Abend

Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?

Leverkusen offizielle Aufstellung
Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.

FC Bayern offizielle Aufstellung
Neuer. Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.

Liveticker heute Bayern gegen Leverkusen

20:10 Uhr

Die Aufstellungen sind da!

Leverkusen offizielle Aufstellung
Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Aleix Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.

FC Bayern offizielle Aufstellung
Neuer. Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović.

20:45 Uhr

Anpfiff

Das ZDF beginnt ab 20:45 Uhr mit der TV-Übertragung. Christoph Kramer & Per Mertesacker mit Sven Voss führen ins Spiel ein, Oliver Schmidt wird das Spiel kommentieren.

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