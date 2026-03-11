FC Bayern News: Alphonso Davies, Jonas Urbig und Jamal Musiala müssen pausieren

Nach dem 6:1-Erfolg bei Atalanta Bergamo verletzten sich alle drei Profis, die medizinische Abteilung des FC Bayern diagnostizierte eine Zerrung bei Davies, eine Gehirnerschütterung bei Jonas Urbig und eine Schmerzreaktion am im Sommer verletzten linken Sprunggelenk bei Jamal Musiala. Alle drei Spieler müssen zunächst pausieren, das teilte der Klub nach eingehenden Untersuchungen mit. Die Verletzungen entstanden trotz des klaren Champions-League-Erfolgs in Bergamo und werfen Fragen zum Personal vor den kommenden Pflichtspielen auf.

Diagnosen: Zerrung, Gehirnerschütterung und Sprunggelenk-Reaktion

Die medizinische Abteilung des FC Bayern stellte nach der Rückkehr aus Italien konkrete Diagnosen: Alphonso Davies erlitt eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein, Jonas Urbig zog sich eine Gehirnerschütterung zu, und Jamal Musiala leidet an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten linken Sprunggelenk. Davies war zur Halbzeit eingewechselt worden, musste aber bereits in der 71. Minute weinend ausgewechselt werden. Musiala kam ebenfalls zur Pause und humpelte später vom Platz, während Urbig nach einem Zusammenprall in den Schlusssekunden benommen wirkte und von Betreuern gestützt das Feld verließ.

Vorgeschichte und Reha-Kontext

Die Befunde fügen sich in die jüngere Verletzungshistorie der Spieler ein: Musiala befindet sich nach seinem Wadenbeinbruch im Sommer noch in der Aufbauphase, Davies war erst im Dezember nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt und hatte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses pausieren müssen. Diese Vorgeschichte beeinflusst die Rehabilitation und mögliche Ausfallzeiten, die medizinische Abteilung an der Säbener Straße wird die weitere Reha und das schrittweise Mannschaftstraining begleiten. Konkrete Zeiträume für ein Comeback nannten die Bayern bislang nicht; zunächst gilt für alle drei die Pause.

Auswirkungen auf Kader und nächste Partien

Der Ausfall von Davies, Musiala und Urbig wirkt sich unmittelbar auf die Personalplanung aus: Urbig hatte in Bergamo für den an der Wade verletzten Manuel Neuer im Tor gestanden, sein Ausfall macht Sven Ulreich für die nächste Zeit zum Kandidaten zwischen den Pfosten. Die Bayern stehen vor wichtigen Aufgaben in der Liga — unter anderem bei Bayer Leverkusen und gegen Union Berlin — und bestreiten zudem in der kommenden Woche das Rückspiel gegen Atalanta Bergamo. Vor der Länderspielpause Ende März muss der Klub intern Entscheidungen zur Rotation und Belastungssteuerung treffen.