FC Bayern News: Alphonso Davies fällt „mehrere Wochen“ aus – Heim-WM 2026 in Gefahr?

Der FC Bayern muss im Saisonendspurt erneut auf Alphonso Davies verzichten. Der 25 Jahre alte Kanadier erlitt beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel und fällt nach Klubangaben nun „mehrere Wochen“ aus. Damit fehlt der Defensivspieler auch im Pokalfinale am 23. Mai in Berlin gegen den VfB Stuttgart.

Auch die Heim-WM gerät für Davies ins Wanken

Offen ist zudem, welche Folgen die Blessur für die Heim-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis 19. Juli hat. Für Davies ist die Vorbereitung auf das Turnier zumindest stark beeinträchtigt. Kanada eröffnet die WM am 12. Juni gegen Bosnien-Herzegowina, in der Vorrunde warten außerdem Katar am 19. Juni und die Schweiz am 24. Juni.

Für den Linksverteidiger kommt die neuerliche Pause zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In dieser Saison hatte er bereits lange wegen eines Kreuzbandrisses im Knie gefehlt, den er sich im Einsatz für die Nationalmannschaft zugezogen hatte. Nach seiner Rückkehr war der Defensivspieler immer wieder angeschlagen ausgefallen.

Bayern mit klarem Fokus auf Wolfsburg

Sportlich geht es für die Münchner in der Bundesliga noch nach Wolfsburg und anschließend gegen Köln. Vor dem Spiel am Samstag um 15.30 Uhr bei den abstiegsbedrohten Niedersachsen forderte Vincent Kompany nach dem Königsklassen-Aus von seinen Stars noch einmal maximale Konzentration. Der VfL wolle doch, betonte der Bayern-Coach am Freitag, „dass wir entspannt dahin fliegen. Aber keine Chance. Wir wollen ab sofort zeigen, dass es für uns nicht schon vorbei ist und dass es jetzt wieder um alles geht“.

Die Bayern haben nach dem Gewinn ihrer 35. deutschen Meisterschaft noch die Chance auf das Double. Für Kompany macht das in der Vorbereitung auf die Partie keinen Unterschied. Er stellte klar: „Für ihn gebe es deshalb auch in der Vorbereitung, so Kompany weiter, „keinen Unterschied zwischen PSG und Wolfsburg. Null. Für den FC Bayern geht es immer um viel.“ Als Spieler könne man an jedem Spieltag „Geschichte schreiben“, ergänzte der 40-Jährige: „Und das können wir jetzt am Samstag wieder machen. Und ich glaube, jeder weiß, dass das die beste Antwort ist – immer.“