FC Bayern Nationalspieler Jamal Musiala zaubert wieder – die FIFA WM 2026 kann kommen!

Jamal Musiala hat sich im Saisonendspurt eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach seiner langen Verletzung kann der FC Bayern wieder voll auf den 22-Jährigen setzen, der in den vergangenen fünf Pflichtspielen an sechs Treffern direkt beteiligt war. Auch im wilden 4:3-Auswärtssieg in Mainz stellte der Nationalspieler seine Bedeutung unter Beweis.

Musiala kam dort nach der Pause ins Spiel, als die Münchner bereits einem 0:3-Rückstand hinterherliefen. Zunächst verfehlte er aus der Distanz nur knapp das Tor, ehe er in der 80. Minute den 3:3-Ausgleich erzielte. Kurz darauf war der Offensivmann auch an der Entstehung des Siegtreffers von Harry Kane beteiligt.

Eberl lobt Musialas Entwicklung

Nach seinem Beinbruch hatte Musiala lange gebraucht, um wieder in den Rhythmus zu finden. Im ZDF-Sportstudio schwärmte Max Eberl nun von der Entwicklung des Bayern-Stars und sagte: „Es war ein langer Weg von Jamal“. Der Sportvorstand machte zugleich deutlich, wie stark der Angreifer inzwischen wieder auftritt.

Bundesliga 2025/2026 12 4 8 487′ 1 3 (1) 4 6.8 DFB Pokal 2025/2026 2 1 1 105′ 1 6.6 Champions League 2025-2026 4 1 3 157′ 1 2 (0) 1 6.8 Gesamt: 18 6 12 749′ 2 0 0 5 (1) 6 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 18 - Per Game In Startaufstellung 6 0.3 Per Game Minuten 749 41.6 Per Game Tore 5 0.3 Per Game Assists 6 0.3 Per Game

Besonders beeindruckt zeigte sich Eberl von der körperlichen Verfassung des 22-Jährigen. „Das Schöne ist: Er wirkt körperlich sogar noch robuster“, sagte der 52-Jährige. Für die Münchner kommt diese Form genau zur richtigen Zeit, weil die Belastung in der heißen Phase der Saison weiter hoch bleibt.

Wichtiger Faktor auch für die Nationalmannschaft

Mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft ordnete Eberl Musialas Rückkehr ebenfalls positiv ein. „Er ist auf dem Weg, wieder der Alte zu werden. Das hilft uns beim FC Bayern, aber es hilft auch dem deutschen Fußball“, erklärte der Bayern-Boss. Nach den schwierigen Monaten zu Jahresbeginn wirkt Musiala wieder präsenter und spielfreudiger.

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